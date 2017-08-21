资料显示：俄罗斯即食食品市场增长显著

泰国中华日报8月21日报道 商业部资料显示，俄罗斯消费者饮食习惯正在发生改变，即食食品已经成为他们热衷选购的食品，尤其是低糖和海鲜类食品。泰国食品出口企业应该把握机会加大针对俄罗斯市场的扩张力度。

泰国商业部促进对外贸易厅玛丽厅长指出，商业部驻俄罗斯代表处发回的资料显示，俄罗斯消费者饮食习惯的改变为泰国食品出口企业扩张该国市场提供了机会。报告指出，俄罗斯人越来越热衷选购可以简单微波一下就能够吃的熟食。

除了饮食习惯的改变外，他们对健康饮食的需求也展现出提高的迹象，比如，他们对低糖和海鲜食品的需求表现出了更高的购买需求。截至2016年，俄罗斯人选购海鲜食品的比例已经从之前的22%提高至了27%。

此外，低盐食品也是他们饮食习惯的又一趋势。资料显示，俄罗斯人对低盐食品的需求从之前的57%降至了49%。含盐量高也被认为是影响健康的因素之一。尽管俄罗斯常年气温较低，盐能够补充抗寒的能量。

虽然即食食品需求呈现增长势头，但如果国内经济状况改善，俄罗斯人还是更愿意到外面餐厅就餐。但由于近年来俄罗斯经济受到石油价格下滑以及欧美经济制裁导致其国内居民收入出现了大幅下滑。

截至今年前6个月，泰俄双边贸易表现如下，出口总额约为5.28亿美元，同比新增55.4%。主要出口商品有，汽车及其配件、橡胶制品、珠宝首饰、机器设备、水果及水果罐头。进口方面，累计进口总额13.74亿美元，同比增38.64%。主要进口商品、原油、化肥和杀虫剂、钢材、蔬菜以及其他金属等等。