机场管理局：96亿泰铢支援甲米、孔敬机场扩建计划

泰国中华日报8月21日报道 泰国机场管理局发布公告，将从明年财政预算中拨款96.14亿泰铢支援甲米和孔敬机场扩建计划，预计工程完成后旅客年接待量将有望提升至1600万。

泰国机场管理局局长达伦透露称，为了推动地方机场扩建计划，该局将从明年年度预算中划拨96.14亿泰铢支援甲米和孔敬机场的扩建计划。其中孔敬机场候机楼扩建工程预算29.54亿泰铢，而甲米机场扩建计划预算66.60亿泰铢。

他说，预算将从明年开始跨度3年。比如，孔敬机场29.54亿泰铢，将预算支出分别是，2018年3.375亿泰铢，2019年9.5625亿泰铢以及2020年9.5625亿泰铢。另外还包括7.04亿泰铢的咨询顾问预算。预计项目完成后，年旅客接待量将从目前的200万提高至500万人次。

甲米机场总计66.60亿泰铢扩建预算拨款方案具体为，1、候机楼预算33.75亿泰铢，具体支出为，2018年6.75亿泰铢，2019年13.50亿泰铢，2020年13.50亿泰铢。2、停机坪预算，2018年2.43亿泰铢，2019年4.86亿泰铢，2020年4.86亿泰铢。预计项目完成后年旅客接待量将从目前的800万提高至1000万人次。

当然，后续还将按照机关管理局计划推动其他8做地方机场的扩建改造计划。