泰国中华日报8月21日报道 在泰中国留学生注意了，泰国高校新学期开学时间可能调回“旧制”，即5月开学10月放假，为第一学期；第二学期为11月至次年4月。泰国全国高校校长理事会表示，将会在听取泰国农业大学评估报告后讨论是否恢复旧制的决定。

泰国全国高校校长理事会秘书长巴森所，高校开学时间制度是否调回“旧制”目前仍还处在初期讨论阶段，下一步工作进展将会在听取泰国农业大学评估报告后才会启动。尽管新制推行后受到多方的抱怨，但从亚洲高校开学制度统一的角度来说，比较符合大学新生同时间入学的要求。

他说，泰国全国高校教师委员会向该理事会提出了恢复旧制的要求，认为，新开学时间制度不太适合泰国实际情况，暗指高校教师工作压力巨大，福利被剥夺。高校学制调整并未充分考虑到泰国的基本国情，尤其是政府公共假日安排以及加班制度。泰国高校旧制的开学时间是，第一学期为5月开学，10月放假；第二学期为11月开学，4月宋干节前放假。

高校教师不满“新制”可能与他们的假期被压缩和工作加重有关。泰国高校教师薪资待遇并不高，公立大学博士学位讲师月薪在35000泰铢左右，研究生学位薪资在25000泰铢左右。如果因为公共假日占用课时需要补课的，除了可能没有加班费，即便有也会比较少。对教师来说，假期即没有得到好好休息，收假回来还有很多工作任务。尤其是新学制还占用泰国两大长假期—新年和宋干节。