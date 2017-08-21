深圳—曼谷经贸合作推介会在曼谷举行

深圳市走出去战略合作联盟副会长孙天璐和开泰银行中国区副总监王从宝分别代表双方机构签署了战略合作协议。

【本报讯】由深圳市经济贸易和信息化委员会和泰国数字经济与社会部主办、深圳市走出去战略合作联盟和泰国开泰银行承办的”中国（深圳）—泰国（曼谷）经贸合作推介会”8月17日在曼谷举行。

泰国数字经济与社会部部长披切•杜龙卡韦罗在推介会上发表致辞。他表示，巴育总理在谈到“泰国4.0”战略时曾表示，泰国政府将推动高新技术和创新技术发展并以此作为泰国经济发展的引擎，带动国家整体发展。中国政府提出的“一带一路”倡议积极推进沿线各国发展战略的相互对接、互联互通和互利共赢，中国的高新技术产业发展迅速，发展经验值得学习借鉴。泰国将把握契机，积极地在基础设施、高新技术产业、人文交流、物流网络等领域加强与中国及周边国家的互联互通，实现“泰国4.0”战略与“一带一路”倡议的无缝对接。

深圳市人民政府副秘书长高裕跃在致辞中指出，深圳是中国经济中心城市、科技创新之都、改革开放之城。深圳的新一代信息技术、互联网、生物和机器人等新型产业增加值占地区生产总值中的比重达40%，第四代移动通信、基因测序分析、超级材料、新能源汽车等技术跻身世界前沿。深圳与泰国在贸易投资合作不断扩大，2016年泰国与深圳的贸易额近90亿美元，包括华为、中兴、中集等30多家深圳企业都已在泰国落地生根。今年4月，深圳与泰国签订了泰国“智慧城市与创业发展”合作备忘录，以加速双方在智慧城市、互联网产业和创新创业等领域的合作，希望未来在物联网、新能源汽车、智能终端等新型产业领域与泰国建立更紧密的合作关系。

在披切部长、高裕跃副秘书长、胡锦通执行副总裁、邱楚南执行副总裁以及中泰政府官员和与会嘉宾的见证下，深圳市走出去战略合作联盟副会长孙天璐和开泰银行中国区副总监王从宝分别代表双方机构签署了战略合作协议。据了解，开泰银行（中国）有限公司近期将在深圳正式开业，未来双方将通过战略合作共同为深圳企业到东盟投资提供全方位支持和专业化服务。

推介会上，泰国投资促进委员会官员介绍了泰国投资环境及机遇，华为技术有限公司泰国负责人讲解了智慧城市概念及生态系统，并举行了以”智慧城市合作与创新发展”为主题的圆桌论坛，演讲嘉宾包括深圳市经济贸易和信息化委员会、泰国国家数字经济与社会委员会、深圳市走出去战略合作联盟、中兴通讯和开泰银行的负责人。组团来泰考察的深圳企业、泰国当地企业和中资企业、有关协会机构和媒体代表等近200人参加了此次活动。