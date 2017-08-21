泰国2季度经济意外增3.7%，官方决定上调全年预期至增3.5-4%

泰国中华日报8月21日报道 泰国经济和社会发展局在释出第二季度经济增长资料后，上调了该国全年经济增长预期区间，从之前增3.3-3.8%提高至增3.5-4%。来自私营部门的消费和投资支出表现展现利好迹象。

泰国经济和社会发展局秘书长巴拉湄提于21日释出的该国第二季度经济资料时称，得益于私营部门消费和投资支出利好因素的提振，再加上政府财政持续的支出以及商品和服务出口的稳步增长，2季度经济同比增3.7%。

他说，这几乎是自本届政府接管政府工作以来所创下的季度经济增长最高表现。泰国最近一次季度经济高速增长还要追溯到2013年的第一季度，当时的经济增速高达5.2%。截至二季度末，泰国上半年经济增速为3.5%，而这也是该局上调全年经济增长的主要依据。

报告资料显示，二季度经济增长不仅来自政府财政持续的支出以及商品和服务出口的稳定增长，更重要是的私营部门投资和消费支出展现出了良好的势头，显示政府经济刺激政策开始发酵。他说，超预期的增速也为下半年经济成长奠定了良好的基础。

私营部门投资回暖将为下半年经济表现提供强有力的动力输出，而二季度成长表现也将能够在接下来的第三和第四季度得到延续。照此预估来自私营部门的投资增长有望从之前的增2.0%提高至增2.2%。

泰国季度经济增速已经有很长一段时间徘徊在3%左右，而此次能够提高到接近4%的下方，对于意在投资泰国的企业和投资者来说可谓是一个积极的信息。

纵观2017年该国经济增长表现，全球经济的复苏可谓功不可没，因为上半年经济增长贡献一大关键就是出口的超预期增长 表现。而出口的复苏很大程度得益于全球经济转好，尤其是泰国主要经贸伙伴国的经济表现强劲，比如欧洲，日本和东盟国家展现出了稳定的经济复苏信号。预计2017年全球经济增速有望提高至4%，而之前预估的增速为3.6%。

尽管总体趋势偏向利好方向，但仍有伴有美国经济不确定风险因素影响。比如，之前预估美国经济将会在新总统特朗普的经济政策引导下实现快速成长，但就目前美国经济表现看距离市场预期仍较远。

虽然特朗普政策到目前为止还没有展示出应有的影响力，但其多变的难以揣摩的行动方向却时常给市场带来了震荡，尤其是全球资本市场。预计泰铢兑美元中间价将维持在34-35泰铢兑美元之间，之前预估的波动区间为35-36泰铢兑美元。

至于2017年政府经济工作重心可归纳为以下几点，1、防范和缓解因自然灾害引发的风险，尤其是引发农业经济发展的自然灾害。2、政府关键财政预算使用情况。3、不管增强中小企业的综合竞争实力。4、确保低收入者和农民收入稳步增长。5、不断提高非公经济产业的生产力，并未经济发展提供动力支持。