泰国糯米价格料在灾后迎来上涨，但业者提醒质量是关键

泰国中华日报8月22日报道 泰国糯米价格将在水灾后迎来上扬，但农民灾后抢收稻谷的行动可能会引发稻米质量不高的担心。据悉目前27-28%湿度糯米报价为每吨7000泰铢，而今年产量预计在3-400万吨之间。

泰国商业部常务副次长威猜透指称，针对此次发生在东北部的水灾灾情资料评估后，预计东北部100多万莱糯米稻田将在此次水灾中损失至少20%的产量。尽管减产会推高糯米价格上扬，但农田受损稻农可能无法从中获利。

截至目前，有关部门已经启动灾后救助和生产重建工作。之前购买了自然灾害保险的农民也将会相继受到赔偿金，并尽快购买种子启动新一轮的播种计划。

目前评估资料看，今年新上市的糯米总产量估计在3-400万吨，受水灾影响，预计将减产20%左右。泰米出口商公会名誉主席初吉认为，具体减产多少还需要根据实际情况展开评估，如果受灾稻田水位能够很快消退而不是淹没稻穗，相信产量基本能够实现预期的目标。只是担心稻农会在灾后抢收稻谷，导致稻谷湿度偏高，从而影响上市糯米品质，对价格上涨构成压力。

就以往情况情况，糯米新上市将从10月开始至次年1月，而目前市场上27-28%湿度糯米报价在每吨7000泰铢。他说，现在最担心的就是稻农抢收水灾稻穗的时机选择上，预计即将上市的稻米包括了，糯米、茉莉香米等。米价的高低除了和产量高低有关联外，还与品质有关。