泰国人紧腰减少外出就餐，餐厅叫苦销售暴跌50%

泰国中华日报8月22日报道 泰国人勒紧裤腰带减少外出就餐以缓解家庭开支的决定正让餐饮业叫苦连天。泰国餐饮协会资料显示，那些没有品牌优势的中小型餐饮门店销售额下滑近50%，而有品牌优势的大型餐饮企业销售业业下滑了20-30%。

泰国餐饮协会主席塔尼婉女士透露称，当下泰国餐饮行业正面临来自国人勒紧裤腰带减少外出就餐引发的销售额大幅下滑的压力。泰国家庭减少外出就餐预算显示国内经济消费活动低迷，农产品价格低位徘徊导致普通家庭减少了消费支出预算。

虽然泰国人减少了外出就餐的预算，但外出就餐仍是他们一项重要的家庭和朋友聚会活动内容。比如之前国人每人每周大概有4次外出就餐安排，但目前仅有1-2次而已。每次点菜份数也从之前的6道减到只有3道。而一份价格在300泰铢以上的鱼或海鲜菜被客户点到的次数也在减少。而这也让餐饮企业营收表现比预期低。

移动外卖行业的兴起多少也给实体餐饮行业带来了一定的影响。目前泰国外卖行业竞争异常激烈，仅优步和LINE两家移动运用外卖平台目前的估值就高达40亿泰铢。

对于泰国传统餐饮企业来说，必须加快战略经营转型和调整以符合当前消费者行为变化的要求。比如加大社交网络宣传推广力度，提升和客户的虚拟现实体验，透过整合新技术实现餐饮业的新创新服务。

至于酒店餐厅行业，在国人消费同比下滑10-20%后也采取了积极的行销措施以提升销售额，比如“来3付2，来4付3”，吸引增加泰国消费者光顾。相比那些有特色或者要求名厨来做菜的酒店餐厅则仍保持销售额的稳定增长。