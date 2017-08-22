美军舰撞船事故为何频发？“操劳过度”酿灾祸

新华社北京8月22日电 者刘莉莉 柳丝

美国海军“约翰·S·麦凯恩”号导弹驱逐舰21日在新加坡东部海域与一艘商船相撞，驱逐舰受损严重，舰上10名船员失踪，5人受伤。

随后，美国海军作战部长约翰·理查森下令对此次事故进行大规模调查，同时命令海军所有舰队暂停行动。

“麦凯恩”号并非唯一在亚太海域“肇事”的美军太平洋舰队舰艇。分析人士认为，美国军舰最近频出事故，与美海军活动力度超越现有部署兵力的承受能力，以及其舰船不当行为不无关系。

美舰在亚太海域频出事

今年以来，美国舰船接二连三发生撞船或触礁事故，而且发生事故的地点都在亚太海域。

6月17日，美国海军“菲茨杰拉德”号驱逐舰与一艘菲律宾籍货船在日本横须贺港西南方向100公里处水域相撞。事故造成7名美军人员丧生，包括舰长在内3人受伤。美国国防部近日认定事故是美舰过失造成。

今年5月，“张伯伦湖”号巡洋舰在朝鲜半岛外海与一艘渔船相撞。今年1月，“安蒂塔姆”号巡洋舰在日本横须贺附近海域触礁，至今没有恢复执勤。

美国舰船事故频出，军方对此十分恼火，命令彻查并暂停海军所有舰队行动一天。国防科技大学国际关系学院外军研究中心副主任方晓志认为，理论上来说，此次“暂停命令”涉及包括中小型舰船在内的277艘舰船，美国设在海外的242个海军基地都有可能受到影响。这些海军基地分布在140个国家和地区。

不过，少数正在执行重要任务的舰船可能会被允许继续行动，其中包括目前正在参加美韩联合军演的军舰。方晓志认为，“暂停命令”针对的还是某些重点区域，如涉事的美国第七舰队的第15驱逐舰中队肯定要暂停活动进行整顿，美国部署在西太平洋地区的海军军事基地可能也会受到较大影响。

先进驱逐舰对商船视而不见？

事故发生后，曾有美国军事分析师发出疑问：“麦凯恩”号配备有先进雷达和通信系统，为何会对行驶缓慢的3万吨商船视而不见？

在现代海军舰艇中，驱逐舰是用途最广泛、数量最庞大的舰种之一，具有火力大、机动性强等优势，可广泛用于攻击潜艇和水面舰船、舰队防空、护航、侦察巡逻警戒、布雷、袭击岸上目标等多项任务。

此次出事的“麦凯恩”号驱逐舰和之前撞船的“菲茨杰拉德”号驱逐舰都具有很强的作战能力，被视为美军航空母舰的“贴身警卫”。

目前，美国海军现役驱逐舰有60多艘，均为“阿利·伯克”级。“阿利·伯克”级驱逐舰是世界上最先配备四面相控阵雷达的驱逐舰，其舰载武器、电子装备高度智能化，具有对陆海空和反潜的全面作战能力，综合战斗力在世界现役驱逐舰中名列前茅。

“操劳过度”酿灾祸

如此先进的驱逐舰，却屡次发生撞船事故，究竟是何原因？

就在撞船事故发生前，社交网站脸书的“麦凯恩”号官方页面曾上传多张官兵在甲板垂钓、打扑克及玩游戏的照片。

在美国军方公布最终调查结果之前，是否因舰上官兵玩忽职守而导致事故，还难下定论。不过，分析人士认为，美军在亚太海域事故频发，恐怕和美军在亚太海域“操劳过度”不无干系。

单说今年以来，美军亚太地区军事动作频频：不仅有“卡尔·文森”号、“罗纳德·里根”号、“尼米兹”号三艘航母集结西太平洋，而且从东北亚到东南亚，再到南亚地区军演不断。

方晓志认为，美军舰船的活动力度已远远超出了其现有部署兵力的承受能力，单艘舰船既要执行岛礁抵近侦察，又要实施多边联合军演，还要进行跨区域调防，官兵的体力和精力都有很大消耗，因此很容易出现疲惫性事故，而商船对处理突发性事件往往经验不足，避让不及就很容易出现撞船事故。

发生事故的马六甲海峡号称“海上十字路口”，地缘位置重要，商贸航线极为繁忙。“美军在西太平洋耀武扬威惯了，很多行为都带有极大的挑衅性和危险性，置国际惯例和规则于不顾，不仅威胁地区安全，而且自身还频发事故。”方晓志说。