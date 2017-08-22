普吉启动“低团费”综合治理小组行动计划

泰国中华日报8月22日报道 普吉政府消息称，该府决定组建一个由普吉府副府尹为组长的33人组成的专项行动小组解决当地频繁出现的低团费问题。而提高当地游客日均消费额至2000泰铢也是考虑的内容之一。

泰国南部旅游胜地普吉府府尹塔温瓦指出，为了保护普吉旅游名片不受低团费旅游影响，同时提高普吉旅游品质，决定组建一个由普吉府副府尹为组长的共计33人的专项行动小组。与此同时，该府也正在就提高游客日均消费额从每天每人1000泰铢提高至2000泰铢展开讨论。

普吉旅游在泰国入境游市场占有重要的地位，大量的游客前往该府旅游也给旅游监管工作带来了诸多问题。游客投诉或者利益受损的问题仍时有发生，因此，为了进一步提高普吉当地的旅游市场整体环境以及旅游品质，决定组建一个专门的行动小组处理和解决旅游有关的问题，尤其是低团费引发的旅游投诉问题。

目前调查发现，低团费投诉多发生在中国、韩国和俄罗斯团上。主要集中在旅行社的旅游项目、餐厅、购物以及酒店住宿等方面。他说，低团费引发的问题不仅伤害了游客的切身利益，更重要的是对普吉旅游名片和形象造成了巨大的伤害。有时这样的伤害可能需要相当长的时间才能得到修复，为了避免出现事态的进一步恶化必须从根本上解决。

目前正在纳入考虑的内容就是提高游客日人均消费额，从目前的1000泰铢提高至2000泰铢。提高最低消费标准通常能够在旅游团定价上对低团费形成制约。普吉旅游协会会长是提拉蓬警告称，必须谨防零团费死灰复燃。如果再不采取有力措施，受伤最重的只会是普吉，以及这里的一切。