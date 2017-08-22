数据显示巴西基尼系数下降 收入分配改善

中新网8月22日电 据南美侨报网报道，巴西经济研究机构瓦加斯基金会(FGV)近日公布的数据显示，随着失业率和通胀率的下降，今年2季度巴西衡量家庭人均收入公平程度的基尼系数由0.5901减少至0.5875。

报道称，基尼指数在0和1之间变动，是用来综合考察居民内部收入分配差异状况的一个重要分析指标，数值越接近于0意味着收入分配越公平。

虽然基尼指数下降，但巴西的收入不公平程度依然很高。过去两年巴西的经济危机导致失业率攀升，也加重了社会不平等，低收入人群是受经济危机影响的最严重阶层。巴西应用经济研究院(Ipea)的数据显示，2014年至2015年，贫困人口增加了410万。

巴西财政部部长恩里克•梅雷莱斯(Henrique Meirelles)表示，最近4个月巴西工作岗位的增加有利于基尼系数的下降，这是自2014年以来，首次出现收入分配不均情况减少的情况。

他还强调，巴西经济好转、不平等现象减少也反映出了巴西政府为重新发展经济做的努力，比如修改宪法限制公共开支、采取结构性改革措施等，这些举措让巴西的发展变得更有效率。

梅雷莱斯重申，巴西的经济重新开始以可持续的方式增长。“过去两年巴西陷入了经济衰退，通胀率和利率都处于高位，如今通胀率和利率都在下降，经济衰退已经过去。”他说。