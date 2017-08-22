悉尼机场现机器人 帮你登机还会挥手说“拜拜”

中新网8月22日电 据澳洲网报道，本周如果你来到悉尼机场，有可能会见到一个人形机器人，该机器人不但外表优雅，它还能帮你快速登机，甚至在你离开的时候挥手致意。

据报道，新西兰航空公司近日在悉尼机场推出一款名为Chip the CANdroid的机器人，这款机器人外表由黑白两色组成，除了没有嘴巴以外，其他五官都做工精美。

另外，Chip 机器人还有双臂可以跟人类打招呼，它的胸口上有一个大屏幕，乘坐新西兰航空的乘客可以通过机器人的眼睛扫描机票，然后在大屏幕上操作完成自助登机，十分方便快捷。在办理完登机手续后，机器人还会跟乘客挥手告别。

报道称，澳洲联邦银行于去年在悉尼创新实验室(Sydney Innovation Lab)创建了一个机器人社交团队，该团队已经与国际公司进行合作，一起探究机器人可以被运用在日常生活哪些方面。

悉尼创新实验室的负责人巴妮科(Tiziana Bianco)表示，这款没有嘴的机器人可以通过胸前的屏幕来向人类显示信息。

“这是一个绝妙的机会去探索社会机器人运用的可能性，它们很可能会出现在未来，”巴妮科说，“人们可以与它们进行很好地社会交流，有的时候还会带点情感色彩。Chip是一款最先机的类人机器人，它能与我们的工作完美契合，这款机器人的研发旨在了解人类和机器人在社会动态空间会有怎样的交融。”

新西兰航空公司的数码研究负责人戈登(Avi Golan)表示，这款机器人可以帮助他们为乘客们带来未来的乘机体验。“我们也在尝试改进未来的可能性，比如我们机组人员在未来有可能会使用Micosoft全息透镜技术来增强乘客们的乘机体验。”戈登说。