2017泰国国际摩托车及零配件展启幕

中新网8月23日电 8月19日正式开幕的泰国国际摩托车及零配件展览会BIG Motor Sale开幕。在本届展会中，新日股份作为唯一的中国大陆品牌，受到了东南亚人民的追捧与喜爱。

泰国的机车产业近十年来发展迅速，引人注目。泰国人对于机车的喜爱与依赖是显而易见的。几乎每一个泰国家庭都拥有至少一辆摩托车，在日常生活中，大街小巷都能看到骑车人的身影。在泰国，即便是泰国姑娘，也可轻松驾驭摩托车且飙到100码。本届展会中，你可以看到HONDA、BMW、YAMAHA、SUZUKI等国际知名厂商的身影，而新日作为唯一走出国门的中国大陆品牌，代表中国电动车行业展示着智能电动车的“大国形象”。新日展厅人来人往，今年最新上市的新日MIKU MAX也因其酷炫的造型和与众不同的智能化吸引了游览者们的注意力，人们纷纷试骑，成为了展会上一道靓丽的风景线。

此次新日参加泰国曼谷展，再次显示了中国制造的影响力，而作为中国制造以及中国电动车行业的代表，新日智能电动车的防盗、安全等智能化技术的广泛应用，让曼谷当地民众充分感受到了“新日智造”的高水平以及中国电动交通工具产业的飞速发展。

当前，新日电动车早早迈出了国际化的战略步伐，多年来，新日坚持引进国际一流技术和人才，携手德国博世、MIT、美国3M等国际一流合作伙伴强强联合，研发出更智能、更人性化的产品。新日电动车新闻发言人、总裁办主任陈开亚表示：“新日将加快国际化步伐，为新日的智能化战略注入更多的可能。”