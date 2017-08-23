泰国家庭储蓄率下滑，根结在没钱

泰国中华日报8月23日报道 资料显示，泰国人不愿意储蓄和理财的真实原因并非没有理财知识和意愿，关键的问题是他们压根就没多余的钱可用于养老储蓄。泰国家庭养老退休储蓄率已经从2013年的59%下滑到2016年底的不足50%，仅为44%，显示家庭收入增长与经济增长不相匹配。

泰国银行（央行）和泰国国家统计局联合发布的一份资料报告显示，尽管泰国家庭储蓄和理财意识呈现上升趋势，但总体表现仍维持在较低的水平，家庭理财储蓄率仅有11%。究其原因，主要有以下几点，家庭收支基本平衡没有多余可供支配的钱、缺乏理财知识、担心被拒而不愿咨询理财师，当然物价涨幅超过收入涨幅以及经济相比周边国家较差的表现也是影响因素之一。

资料还展示了一个重要的信息，泰国人养老储蓄比例相比4年前有下滑的趋势。与此同时，政府解决银行金融系统外债务的政策正帮助泰国家庭债务从系统外转入系统内。政府调控家庭债务的努力初获成效。

泰国家庭储蓄调查报告由泰国银行和泰国国家统计局联合共同编撰，规定每3年发布一期。2016年泰国家庭储蓄调查报告，汇编了来自全国15岁周岁以上10866个家庭的家庭经济支柱和主要家庭成员代表问卷，受访内容覆盖11个金融服务项目，分别是，1、定期储蓄；2、贷款；3、转账；4、支付；5、信用卡；6、人寿保险；7、商业保险；8、共同基金；9、政府债券；10、企业投资债券；11、放贷。

资料指出，泰国家庭接受金融理财服务的覆盖率高达97.3%，高于2013年的95.8%，其中86.3%的家庭使用了金融财务服务。他们的金融服务仍主要限于商业银行和国资金融机构，尽管乡村基金和其他金融机构使用比例逐年上升。与此同时，他们也减少了使用系统外金融服务的比例，显示政府解决系统外债务工作取得进展。

资料显示，截至2016年底仍有4.2%的家庭无法享受到银行金融机构提供的金融服务。这一数据呈现上升，因为2013年该比例仅为2.7%。他们都有一个共同点就是，都是低收入者。主要分布在南部和东北部。

而男性和女性接受金融服务比例则基本相当，分别是97%和97.6%。使用频率最高的前3向金融服务项目分别是，转账／支付，储蓄以及贷款。如果从使用的具体服务项目看，家庭储蓄率成上升趋势，从2013年的92.5%提高到了2016年的94.2%。

国内经济当前所表现出的态势影响到了他们收支平衡，进而破坏了他们的储蓄计划。所以，剩余家庭储蓄率相比3年前并未发生显著改变。与此同时，他们享受贷款金融服务比例则出现微幅上升，从3年前的93.4%提高到了2016年的94.1%，而国资金融机构则是他们首选的服务对象，比如乡村基金、储蓄和支付服务覆盖率已经从之前的96.9%提高到了98.6%。

而ATM取款机的使用率在家庭金融服务中仍占有重要的地位，尽管泰国家庭借助便利店和超市完成支付和转账的比例在不断提高。当然还有来自网上支付或者移动支付的比例也展现出了不错的增长势头。

资料还指出，有关金融服务投诉方面的问题则呈现减少，比如，来自银行金融机构服务不满意问题投诉减少，像等待时间过长、工作人员不礼貌、压迫式推销产品、利率和不合理收费以及工作人员展示信息不全面的。

而那些不使用银行金融机构提供的金融服务的家庭绝大多数问题出在，他们没有足够多的可支配收入，理财知识匮乏，担心被拒而不愿咨询，出行不便。但不管怎样一个关键的资料显示，泰国家庭养老退休储蓄率从2013年的59%下滑到了 2016年的44%，降幅超过15%。

而报告也为该局下一步工作提出了3方面的指导建议，分别是：1、鼓励金融服务行业竞争，为市民提供更便捷、成本较低和周到的金融服务。2、鼓励银行金融机构开发包含基本存、取、支付等基本功能的账户。3、不断提高市民金融理财知识，帮助市民培养健康的储蓄意识。