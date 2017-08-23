料旺季将有近千万游客来泰旅游度假

泰国中华日报8月23日报道 泰国旅游局于23日发布的2017年旅游旺季暨第四季度旅游预估报告称，旺季旅游继续红火，924万国际游客蜂拥来泰，同比增19%的结果显示泰国旅游强势复苏。

泰国国家旅游局育塔萨局长于23日发布的2017年泰国旅游旺季暨第四季度旅游预估报告称，泰国旅游将在旺季迎来强势复苏，火热势头得以延续，预计将有924万国际游客蜂拥来泰度假旅游。预计增幅19%，旅游收入增23%。

进入10月以后，泰国旅游也将迎来旺季，因为恰逢泰国重要客源国重大节日将能为泰国旅游提供强有力的资源，预计入境游人数在924万人，同比增19%，并为泰国带来23%的旅游收入增长。据悉，中国有十月国庆大长假，印度也将迎来一年一度的光明节，也称万灯节假期，以及年末的圣诞节都会拉动泰国入境游人数的增长。

截至本月22日统计的今年最后3个月的赴泰旅游酒店和计票预定资料看，几乎平均增长6%，比如，东亚和南亚游客赠36%，非洲增19%，东欧增18%，大洋洲增11%，美国增8%，北亚增4%，西欧增2%。唯独只有北欧下滑2%。

而航班方面，有来自8个国家和地区的常规和廉价航班都选择了增开班次的决定，比如澳大利亚、不丹以及台湾等年增开31个航班。此外，还有部分航线增加了直航的密度。而这也也表明泰国仍是国际游客重要的旅游目的地选择。

对于泰国旅游局来说，提高高端客户占比仍是战略的重点。因此在实施计划是将会根据不同国家和地区采取相应的策略进行有针对性和目的性的行销推广策略。