14级强风天鸽袭珠海 广东合力抵御

随着台风渐弱，珠海气象台于昨日18:25将台风红色预警信号降为蓝色，公共交通开始恢复运行，淇澳大桥、斗门大桥等解除封闭。全城陆续恢复生产。

今年第13号强台风“天鸽”于23日12时50分左右在珠海金湾区沿海登陆，登陆时中心附近最大风力14级(45米/秒)，打破当地风速纪录(原纪录为1993年9月17日44.6米/秒)。这也是今年以来登陆广东的最强台风。昨日珠海狂风暴雨，整座城市受到严重影响。

“从未见过这么大的台风”

珠海市气象局昨日6时30分发布最高级别的台风红色预警信号(飓风信号)。全市启动防风I级应急响应，除抢险和民生保障人员外，所有行政事业单位、企业、公共服务场所实行“四停”，即停工、停业、停市、停课。

昨日上午，珠海开始出现狂风暴雨天气，海水河水倒灌、树木倒伏、房屋倒塌、广告牌坠落、道路严重被堵。在珠海吉大路等地段记者看到，道路两旁的树木被吹得连根拔起，几乎无一幸免。

珠海海霞新村是其中一个受灾点，海水因为倒灌涌进了居民区，居民第一时间自救。

记者昨日上午在珠海情侣路看到，海水掀起数米高的海浪，不断拍打岸边，很快就漫上道路。珠海情中路的一酒店停车场，两台货车被大风掀翻。在珠海港湾大道，部分道路积水深度达0.5米。3辆汽车侧翻，十多辆汽车失控冲上绿化带，数辆车辆困在水中，上百名群众被困。警方接报后，紧急前往救援。

“太吓人了，从来没遇到过这么大的台风。”家住珠海香洲区宁海花园的林女士告诉记者，整个上午她家房子都在晃动，玻璃也被震碎。

封桥封路近百群众获救援

9时15分，珠海交警部门对情侣路的海滨泳场(吉大路口)至东风路口进行交通管制，双向车道封闭。随后，梅华路交港湾大道的契爷岭路段北往南方向(金鼎往香洲方向)采取单向封闭，交警指引过往车辆、行人绕行。

9时50分，全市风力加大。交警部门根据珠海市三防办指令，对珠海境内的珠海大桥、横琴大桥、横琴二桥、淇澳大桥、鸡啼门大桥、斗门大桥、横坑大桥、南屏大桥等主要桥梁进行临时封闭管制。桥两端安排多名交警把守，指引车辆绕行。同时，珠海辖区内所有高速公路(沿海高速、江珠高速、广珠西线、机场高速、高栏港高速等)以及港湾大道受台风影响，不具备行车条件，交警部门紧急采取全封闭的交通管制措施。

中午12时许，台风逼近珠海西部地区，交警严密戒备，对辖区主干道、地势低洼等路段进行重点监控和疏导，及时清理路面刮倒的大树、电灯柱等障碍物，并及时救援被阻车辆、被困人员，确保交通顺畅安全。

昨日上午，珠海大桥上数台货车被台风吹翻、数十根电线杆被吹倒横在桥面上，几辆大巴被堵在桥面进退不得，桥面上70余名群众因风大无法行走。最终，珠海特警支队一大队12名特警驾驶装甲运兵车到达现场，分批将群众救离桥面。

特警又发现桥中间另一台大巴有十余名群众被困，车门因故障无法开启。队员们强行破开，将车上群众转移到桥下安全地点。

停电未阻医院全力救治伤员

据不完全统计，截至23日17时，珠海市因台风死亡2人；医院收治伤员267人，其中重伤10人，主要受玻璃砸伤引起。供电共发生线路跳闸681条次，32个变电站失压，影响用户47万户。

台风天气中，珠海各大医院接收了不少伤者。虽然一度停水停电，但抢救病人还在持续。应急灯不够亮，所有手机都打开照明；没有电钻就改为手动钻……昨日下午，珠海妇幼保健院同样出现停电。但在医护人员的共同努力下，一个小生命顺产出生了。产妇和女婴安全！

截至23日17时，珠海全市共转移易受灾人员74328人，安置人员53183人，自行安置21145人，2479艘渔船已经全部回港避风，2378名渔排作业人员转移上岸，关闭景区景点26处，撤离游客23500人，开放庇护场所182处。投入抢险队伍177支、人员共8907人，其中驻珠部队870人。

来源：羊城晚报