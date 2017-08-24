美国梦破碎 60名偷渡客藏身冷藏货车在边境被抓

美国联邦官员21日说，得克萨斯州南部边境检查站人员近日在搜查一辆冷藏货车时，发现里面藏有60名非法移民。

美国海关和边境保护局在一份声明中说，事件发生在19日，这辆冷藏车在得克萨斯州法尔菲里厄斯检查站被警犬觉察异样。检查人员打开上锁的后车厢门时，发现60名非法移民坐卧在铺着一层冰块的花椰菜上。当时车内温度仅有大约9.5摄氏度，部分偷渡客裹着厚厚的大衣。他们无人受伤。

海关和边境保护局说，这些偷渡客来自危地马拉、墨西哥、萨尔瓦多和洪都拉斯，眼下因非法入境被拘押，面临驱逐出境。冷藏车的司机已被逮捕，面临人口走私罪名指控。

按照美联社的说法，美国边境近日频发货车偷渡非法移民事件。除墨西哥人外，偷渡客主要来自萨尔瓦多、厄瓜多尔和危地马拉等中南美洲国家。

上周，边防巡逻队在得克萨斯州南部城市爱丁堡的一家加油站内发现17名偷渡客，他们被锁在一辆半挂车里。与此同时，边防巡逻队还在得州边境城市埃尔帕索西南部的一处检查站，截获一辆载有20名偷渡客的半挂车。上月23日，得州警方在圣安东尼奥市沃尔玛超市停车场上的一辆18轮大货车内发现39名非法移民，其中10人已窒息身亡。当地白天气温高达38摄氏度，按车内非法移民说法，货车一度搭载近200人。

作为进入美国的一个通道，墨西哥境内同样屡屡查获人口贩运案件。韦拉克鲁斯州警方20日从一辆卡车内救下115名中美洲非法移民，其中包括41名未成年人。

来源：新华社