广东90后家长玩手机入迷 导致2岁孩子险走失

中新网清远8月24日电 (许青青 何锦成) 智能手机是当下年轻人工作生活中不可或缺的工具，而火爆的手机游戏更“成就”了不少“低头族”，有些玩家甚至沉溺其中不能自拔。记者24日了解到，广东清远市佛冈县一位90后家长只顾低头玩手机游戏，险些丢失2岁的女儿。

佛冈县城南派出所介绍，8月13日傍晚6时许，当地一名姓曾的阿姨在佛冈县石角镇政府附近见到一个年约2岁的小女孩独自在街上行走，身边无人看顾。曾阿姨猜测，小女孩应该是与家长走失了，遂将其带到了城南派出所。

由于小女孩年纪太小，无法说清家长情况，城南派出所只能派员到镇政府附近走访试图寻找家长。正值晚饭时间，几位细心的辅警哥哥轮番照顾小女孩吃饭，一边陪伴她等待家人的消息。

直至当晚8时许，小女孩的家长才发现孩子没在家，向110报警后才得知女儿在城南派出所，遂赶到派出所将女孩接回家。

据家长解释，小女孩家住在佛冈县石角镇冈田村委一出租屋里，当晚小女孩的母亲在内屋干活，父亲李某在客厅玩手机游戏，独自“一边玩”的小女孩玩着玩着就走到了街上，李某夫妻二人却懵然不察。幸得热心曾阿姨和派出所的帮助，才避免造成大祸。

城南派出所统计，2017年以来，该所接报迷失人员警情超过70起，走失的大多是10岁以下儿童或老人家，在公园、商场、市场等人群密集的地点。因家长看管不周，儿童离开家长视线走失的事件时有发生。因此，警方提醒，市民要认真看护家中儿童和老人，不能疏忽大意，一旦发现走失，应第一时间报警。