2017年中国民企500强出炉 出口总额增逾三成

中新社济南8月24日电 2017年中国民营企业500强榜单24日在山东济南揭晓，华为投资控股有限公司、苏宁控股集团、山东魏桥创业集团有限公司蝉联前三甲。报告显示，过去一年，中国民企走出去步伐明显加快，出口总额显著增加。

当天，在全国工商联主办的2017年中国民营企业500强发布会上，全国工商联副主席黄荣公布了《2017中国民营企业500强调研分析报告》。

报告显示，2016年，民企500强的海外投资项目为1659项，增长24.92%；投资总额达515.32亿美元；进行海外投资的企业数量从2015年的201家增加到去年的314家；民企500强出口总额为1495.4亿美元，增幅达35.99%。

2016年，民企500强入围门槛为120.52亿元人民币，比上年增加18.77亿元；营业收入总额达193616.14亿元，比上年增长19.84%；资产总额为233926.22亿元，增幅达35.21%；税后净利润总额为8354.95亿元，较上年增长19.76%，为2011年以来最高增长率。

数据显示，中国民企积极参与国家发展战略。2016年，民企500强中有210家参与“一带一路”建设；有168家参与长江经济带建设；有116家参与京津冀一体化建设。

黄荣表示，参与调查的大多数民企500强都认为营商环境得到了改善。2016年，用工成本上升、税费负担重、融资难融资贵仍是制约民营经济发展的前三大影响因素。

当天，2017年中国民企制造业500强、民企服务业100强名单在会上一并发布，华为投资控股有限公司、苏宁控股集团分别位列榜单头名。