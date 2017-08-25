云南彝良山体垮塌形成堰塞湖 紧急转移2000余人

中新网昭通8月25日电 (石啟勇)云南省彝良县两河镇党政综合办主任郑光辉25日向中新网记者证实，由于连续强降雨，当日凌晨6点左右，位于两河镇龙洞河大转拐的地质灾害点已全部崩塌，形成一个巨大的堰塞湖，严重威胁着下游数千群众生命财产安全。

目前，两河镇党委政府已经有序组织堰塞湖下游的900多户2000余名群众进行了转移。

“凌晨五点左右，我们在睡梦中被乡政府的人喊醒，说龙洞河那里的山塌了，叫我们赶紧转移。我立即叫醒老婆，带着孩子们跟着人群就往山上跑。”由于大雨一直在下，本来就没睡踏实的两河镇居民王荣旭在接到通知后，立即跟着“大部队”往安全地带转移。“虽然走得太急，但政府的人还是买了些饼干、面包之类的食物，我们大人们都舍不得吃，全部都留给孩子们。”

两河镇工作人员黄邦友介绍，截至当日早上9点30分，大雨仍在持续，政府工作人员冒险分批进入集镇购买面包、饼干等食品分发给转移群众。

两河镇水管站站长曾锡友介绍，堰塞湖的位置十分危险，已经禁止任何人通行，他们也不能前往堰塞湖查看具体情况，无法估计堰塞湖目前蓄水的方量，以及破堤后造成的危害。

彝良县气象台发布雨情通报称：2017年8月23日20时～25日08时，彝良县累计降雨达200毫米以上的有7站次：小草坝林场248.1毫米，小草坝224.7毫米，两河242.7毫米，钟鸣236毫米，洛旺乡中厂213.5毫米，钟鸣镇庙林210.7毫米，龙安204.2毫米。全县地质灾害风险等级极高，预计未来12小时，降水仍将持续，但强度有所减弱。