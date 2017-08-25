泰国前总理英拉玩“消失”去向成迷 法院出逮捕令

泰国中华网8月25日综合报道 8月25日，泰国最高法院政治家刑事法庭按原定时间对前总理英拉“大米渎职案”进行宣判，但英拉并未现身法庭，法庭已经发出逮捕令，审判将改期至下月27日。目前泰国各界对英拉的去向众说纷纭。但法院当天对涉及大米渎职案的多位前泰国政要进行了宣判，前商业部长汶颂获刑38年。

据泰文媒体报道，最高法院今天早上9时集中宣判大米渎职案审判结果。但直至早上9时30分仍未到庭，之后英拉的律师向法庭递交了未能到庭说明书。称英拉出现美尼尔氏综合症（俗称耳水不平衡），无法到庭听取判决意见。之后，最高法庭直接对英拉出具了逮捕令。

最高法院在随后发出的新闻稿中表示，控方对英拉不能到庭的理由提出质疑，认为被告方无法出具医生证明，而且所述病情也未达到无法前来听取宣判结果的程度。

最高法院研判后认为，被告英拉的理由不足以采信，且存在弃保潜逃的情形，因此对其出具了逮捕令，没收保释金。同时，法院还将再次开庭宣判日期延至9月27日早上9时。

法院发出的逮捕令指出，英拉故意不前来听取宣判，存在潜逃情形，责成警方将英拉缉捕归案。

之后，法院对涉及大米典押贪腐案的其他22名被告进行了宣判。其中前商业部助理部长、典押稻米销售审批小组负责人普米获刑36年；前商业部长汶颂获刑42年；前国际贸易厅厅长玛纳获刑40年；前国际大米贸易局局长提堪蓬获刑30年；前国际大米贸易局秘书长阿卡拉蓬获刑24年；大米贸易商阿披察获刑最48年，其公司还要赔偿稻米典押损失160亿铢并赔偿相应利息。其余10多名被告均分别获刑不等，获刑者于当天被当庭拘押带走。只有8人获撤诉。

法院的判决书指出，前商业部长汶颂、典押稻米销售审批小组负责人普米签字批准了对中国的G2G大米销售协议，但销售价格低于市场价，给国家造成损失，而且最终并为与中国方面形成真实的交易关系。

英拉临时“消失”引发全球媒体关注，其去向成迷更引发网络热议。一些“知情人士”甚至声称英拉早已从泰柬边境出逃，并在金边转机至新加坡，之后将前往杜拜。但泰国官方尚未对此予以确认，英拉的律师也表示对英拉目前的所在不知情。

当天，泰国官方下令全国边境加强检查，严防英拉出逃。

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