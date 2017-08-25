泰国百名博士申请政府低收入者福利项目引发深思

泰国中华日报8月25日报道 泰国财政部表示，已经就600博士申请低收入者福利项目展开调查。据悉，在全国1160万符合低收入者条件的申请人中，拥有博士学位的申请人有600人，硕士学位的有1000多人。当局正在研究向低收入者派发现金的可行性方案。

泰国财政部发言人兼财经办主任吉萨达指出，在确定了符合低收入者要求的人数后，财政部正在研究出台下一步的救助和帮扶方案，派发现金是目前优先考量的选项。据悉全国范围内申请低收入者项目的人数高达1400多万，经材料审核后确认符合条件的申请人数为1160万人。

财政部规定的低收入者申请条件如下，年收入低于10万泰铢，没有土地，也没有资产。他说，在这1160万符合低收入者条件的人中的确有戴着“博士帽”的低收入者，据悉有博士学历的人数在600人，而有硕士学位的人数这超过1000人。官方正针对该问题展开调查，查找导致他们收入不到10万泰铢，目前还没有土地和资产的实施。

尽管目前还无法确认这些高学历低收入者的存在发生了什么事，是否与泰国高校人才培养机制，泰国就业市场，还是他们自身原因有关，但如此多的高学历人才还处在政府贫困线以下，的确是社会和国家的悲哀。

他说，当局正研究启动第二轮的针对低收入者的救助方案。新方案首先考量的方案就是直接向他们派发现金，针对的群体时那些年收入不超过30000泰铢的低收入者。此外，还将启动补充申请程序，为那些未能即时申请或者材料准备欠缺的人提供一次新的机会。

截至目前官方掌握的全国低收入者人数约为1160万人，其中三分之一为老年申请者，残疾人申请者30万人，占到总申请人数的五分之一。另外还有400万农民和300万自由职业者。

如果第二轮救助方案获得内阁支援，预计最快执行时间会在明年年初。政府第一轮救助方案包括的内容有，水电费减免、公交车、火车票减免等。