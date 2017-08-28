60万人或被遣返离境！特朗普将决定是否废除该计划

美国前总统奥巴马2012年实施“童年抵美者暂缓遣返”计划(DACA)，使得近60万名符合条件的年轻非法移民获得工作许可和暂缓遣返待遇。许多人称这类非法移民为“追梦人”(Dreamer)。然而，多家媒体8月25日报道称，美国现任总统唐纳德·特朗普很可能会在下周某个时候宣布废除DACA计划。

美国广播公司(ABC)引述多个消息来源报道称，关于是否废除奥巴马遗留下主要政绩之一的DACA计划，特朗普可能最早会在下周初作出决定。

根据美国哥伦比亚广播公司(NBC)的报道，司法部长杰夫·塞申斯8月24日与白宫高层讨论了DACA计划，国土安全部近日也向白宫提交了相关意见和建议。白宫新闻秘书莎拉·桑德斯25日告诉记者称，目前，针对DACA计划的审议工作仍在进行当中。

特朗普上台后即宣布要收紧移民政策，他誓言要废除前任奥巴马颁布的所有移民政策行政命令，DACA计划也包括在内，广大“追梦人”群体面临被遣送离境的风险。

美国民主党全国委员会主席汤姆·佩雷斯发表声明称，中止DACA计划将会是“道德上的耻辱”，“美国是被这些追梦人称作‘家园’的唯一一个国家，他们不应该被再次仍回阴影中。”

今年年初，特朗普接受媒体采访时曾表示，DACA计划的受益者“不用感到担忧”，“我的心胸很宽广，我们会照顾好每一个人”。上周，有多家媒体报道称，“第一女儿”伊万卡和她的丈夫贾瑞德 库什纳正在尝试说服特朗普允许“追梦人”继续留在美国。

《每日邮报》分析称，特朗普及其家人的上述动作或许同美墨边境墙计划有关，他们想要利用在DACA计划上的让步来换取民主党国会议员同意为美墨边境墙计划拨款。

据美国麦克拉奇报业的一篇报道披露，白宫多名官员曾建议将“追梦人”当作谈判的筹码，以推动实现特朗普竞选期间许下的部分移民政策承诺，包括建造美墨边境墙、增设拘留设施、搭建电子认证系统以及减少合法移民数量等。

此外，特朗普最近因赦免亚利桑那州马里科帕县前警长乔·阿尔帕约一事饱受舆论批评。现年85岁高龄的阿尔帕约因铁腕打击非法移民而闻名全美。今年7月31日，美国一名地方法官裁定，阿尔帕约犯有藐视法庭的不法行为，指其故意违反一项2011年由另一位联邦法官发出的停止抓捕疑似非法移民的法庭指令。阿尔帕约因此面临最高6个月监禁。

来源：中国日报网