暴雨继续！美国飓风“哈维”已致得州5人死亡

中新网8月28日电 据外媒报道，截至当地时间27日，哈维飓风在得州已经造成5人死亡，其中2人在休斯敦地区，3人在阿兰萨斯县(Aransas County )。在得州的部分地区，救援和恢复工作已经开始展开，共有13000名军人投入救援。

4级飓风哈维是美国12年遭遇的最强烈的飓风，风速高达每小时130英里。美国国家飓风中心(NHC)表示，哈维飓风在当地时间26日下午已降为热带风暴，但其威力依然强劲，预计全德州未来数日仍将迎来暴雨和洪水。

最新气象预测说，哈维将掉头向南返回墨西哥湾，然后29日再度回头北上。

27日，得州还将降下40英寸暴雨，或造成严重的洪灾。目前，已有数千名居民从被困洪水中解救出来，他们有的在船上，有的家中，还有人在汽车中。

得州各城市市长和气象专家发出警告，称该州正在遭遇历史上最严重的洪水，而暴雨连连，一切才“刚开始”。

得州各地约有30万个用户停电，州长表示要全面恢复供电可能得花几天功夫。

休士顿两大机场之一的霍比国际机场(Hobby International)宣布，由于跑道积水，所有起降航班都已取消。乔治。布希国际机场(George Bush International)也只能有限度运作。

美国总统特朗普则用积极的口吻发推文表示，已经听到德州的“好消息”，有“天才的救援人员”帮助对抗灾难。特朗普赞扬了“各级政府”对灾害的迅速反应，以及各救援组织的密切合作。他还表示，一旦条件允许，他将立即访问得州。

波特-阿兰萨斯(Port Aransas)市长Charles Bujan表示，该市因飓风遭遇灭顶之灾。他描述了当地一个公园北飓风和洪水完全冲垮的情况。他说，Pioneer Trailer公园受到了100%的损失。

国家飓风中心(NHC)表示，预料未来数日哈维不会快速移动，意味得州的墨西哥湾沿岸地区(Gulf Coast)将会有大量降雨，部分社区的降雨量可能高达1000毫米以上。NHC说：“这种强降雨将会导致灾难性及危及性命洪灾。”

美国联邦紧急事故管理总署(FEMA)26日表示，位于飓风哈维侵袭路径上城镇，可能得花数年时间重建。FEMA署长朗恩(Brock Long)表示，这将会是得州面临的空前漫长且令人沮丧事件。从灾难中复原将得花数年时间。”

得州州长阿伯特26日通报灾情的最新情况。阿伯特说，“目前我们最担心的就是从Corpus Christi到休斯敦的广大地区将迎来20到30英寸的降雨。我们将会竭尽全力，将民众从洪水肆虐的地区撤离。”

阿伯特称，在得州的部分地区，救援和恢复工作已经开始展开，共有13000名军人投入救援。