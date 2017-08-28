“天鸽”刚走“帕卡”又来 澳门严阵以待应对

中新网澳门8月27日电(记者 龙土有) 今年第14号台风“帕卡”27日上午9时左右在广东台山东南部沿海一带登陆。澳门气象局当天清晨6时改挂8号风球。6时30分，澳门特区行政长官崔世安随即召开跨部门会议，听取民防架构代表和相关部门领导汇报应对台风“帕卡”的工作部署。

澳门特区政府保安司司长黄少泽、运输工务司司长罗立文、警察总局局长马耀权及各职能部门负责人出席，解放军驻澳部队派驻民防中心的代表副参谋长高志军也参加了会议。

台风“天鸽”肆虐后，澳门在短时间内再受台风“帕卡”吹袭，崔世安较早前就特别指示，各相关架构要做好应对预案。

在听取与会各人汇报工作后，崔世安指出，各部门需要密切注视市面情况，尤其早前受“天鸽”严重破坏的地区，要根据变化调整工作，尽可能减低二次损坏，首要保障广大居民的安全。

至早上9时30分，澳门民防行动中心共录得86宗事故报告，包括12宗水浸；14宗石屎脱落及堕下物﹔34宗招牌、檐篷、窗等摇摇欲坠；3宗电箱着火冒烟﹔1宗电力中断；8宗树木、电线坠落及倒塌。

而黄色风暴潮警告也于早上9时生效。警方称，关闸巴士总站隧道、花地玛教会街、西湾大桥妈阁入口、西湾湖广场隧道、妈阁轻轨地盘门口往西湾大桥入口一段马路，以及海港街栢力停车场出现水浸。

消防局也接报，马交石炮台斜路邮政处理及派递中心附近发生塌山泥事件，没有人被困及受伤，消防局正处理。