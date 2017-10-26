泰国当局启动4战略促边贸实现预期目标

泰国中华日报10月26日报道 泰国当局正准备启动4项战略，以推动边贸交易朝着预期目标迈进。这也是在泰国边境贸易呈现放缓之际所提出的应对方案。

泰国对外贸易厅副厅长乌冬透露称，为了应对边贸交易放缓同时努力推动边贸交易额朝着预期的目标迈进，对外贸易厅将准备启动4项战略措施推动边贸交易增长。

他说，这4项战略措施分别是，1、推进那些有潜力的新边贸口岸交易增长，不断简化边贸进出口审批程序加快通关效率。2、继续扶持现已开通交易的边贸口岸。3、帮助泰国企业家和商家与周边国家商家的企业家建立业务合作，拓宽在邻国的流通网络。4、建立边贸物流集散中心，实现商品更好的自由流通。

商业部边贸交易专家学者派洛说，9月泰国边境口岸贸易额约为1085.79亿泰铢，同比增8.31%，其中出口631.06亿泰铢，同比增6.87%；而进口454.72泰铢，同比新增10.39%，泰国9月边境贸易顺差额为176.33亿泰铢，同比新增9.68%。

其中前9个月泰国主要边境贸易国家的交易额分别是，1、与马来西亚4205.33亿泰铢，同比新增14.34%；2、与缅甸1369.84亿泰铢，同比下滑2.75%；3、与老挝1503.22亿泰铢，同比新增1.47%；4、与柬埔寨926.78亿泰铢，同比下滑0.07%。

另外过境贸易方面，与新加坡交易额559.37亿泰铢，同比新增15.78%；中国564.66亿泰铢，同比新增17.28%；越南584.96亿泰铢，同比新增47.28%。泰国对周边国家出口主要以为邻国再出口提供原材料供应，比如电子元件及配件等。