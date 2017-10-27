国货税厅公布2018财年税收目标为6000亿

泰国中华日报10月27日报道 泰国国货税厅确定2018财年税收目标为6000亿泰铢，经济增长将为目标实现提供强有力的支援。

泰国国货税厅厅长吉萨达于近日展示出的2018年该厅税收工作目标称，根据今年税收工作表现该厅已经为本月1日起至明年9月底的2018财年税收工作制定了一个总计6000亿泰铢的年度税收目标。

他说，这也是在今年税收目标超预期增长2.3%后提出的一个确实可行的税收增长方案。尤其是在政府财政面临越来越大的斥资压力的前提下，不断增加政府财政税收是税收部门必须严格贯彻的工作之一。

据悉，2017年政府税收年度报告显示，国货税厅累计完成税收5623.65亿泰铢，比预期目标高出124.65亿泰铢，增幅2.3%。如果与去年同期相比增幅则为8.6%。他说，稳定的经济增长将为实现目标提供了强有力的支援，包括泰国银行、国际货币基金组织IMF等都上调了今明两年泰国经济的增长预期，分别为3.6-3.8%和4%。

与此同时，上月中旬颁布实施的新国货税也将为明年税收目标的实现提供支援。当然为了更好的帮助业者理解和执行新税法，还要去各有关部门加宣传力度。就目前国内经济收入情况看，加税工作估计难以推行。