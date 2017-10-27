报告称：明年地方经济表现仍挣扎

泰国中华日报10月27日报道 机构报告指出，当局必须拿出更多确实有效的政策方案来解决地方经济发展失衡的问题。因为主要农业经济作物价格波动对泰国农民收入增长具有决定性的影响，而农民收入表现有直接影响地方经济成长。

泰国军人银行（TMB）经济研究中心于近期发布的2018年泰国经济发展报告资料指出，地方经济发展失衡的问题似乎仍未得到有效解决，尤其是以主要农业经济作物为收入来源的最广大的农民群体，他们收入的表现在受到价格波动影响的同时，也反过来制约地方经济的表现。

报告认为，泰国经济若想达到预期或者超预期的成长目标就必须首先解决制约地方经济成长的因素，让农民收入能够获得稳定的增长。否则泰国经济仍将表现为“中间强周边弱”的特点。虽然该中心上调了明年泰国经济增长预期从3.5%提高至3.8%，但如果主要农产品价格仍维持在低位徘徊，政府将面临出台更多刺激政策的压力。

就目前掌握的情况看，稻米、橡胶、甘蔗、木薯以及棕榈明年价格走势将与今年情况一致，基本不会看到大幅上扬的表现。泰国广大农村消费市场购买力到目前为止，仍未看到明年复苏的迹象。就其主要原因就是，他们的收入并未展现出显著的增长。

TMB评估认为，预计明年稻米均价维持在7700泰铢／吨，而标准胶片则为66泰铢／kg，涨幅分别是2%和1.5%。虽然出口总量上可能实现了增长，但出口额增幅可能被泰铢升值所抵消。

至于木薯和棕榈明年价格表现看，预计新鲜木薯每公斤均价在1.40泰铢，而棕榈油均价在每公斤4.7泰铢。问题最严重的估计是甘蔗，一方面是受到全球砂糖价格暴跌30%，另一方面是泰国将在年底前取消砂糖配额制，实施自由浮动价格机制。预计明年砂糖价格在每吨900泰铢。

报告资料显示，明年农民收入预计将出现增长的地区将主要是南部、东部以及中部部分府。而收入可能维持不变的地区则多大56个府，他们主要分布在北部和东北部。

而农民收入增长放缓后影响最大的行业和商品则是，耐用品、奢侈品以及定价较高的商品等，比如汽车、摩托车。当然，政府必须加快财政预算支出力度，以便缓解农业收入减少给农民带来的购买力下滑的影响。