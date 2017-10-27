曼谷共享办公市场正面临新的同行竞争

泰国中华日报10月27日报道 共享办公作为新型办公商业模式正受到越来越多人和新创业者的青睐，而这也将触发行业内部的激烈竞争。

曼谷作为国际大都市，虽然在共享办公领域和国外仍有些差距，但随着越来越的人和创业者关注，也加快了这个新领域的商业竞争。就目前市场发展和表现看，基本是供不应求，前景非常广阔。

共享办公作为一种新型的租赁办公空间商业模式，吸引的不仅仅是个人共享办公，同时也吸引了越来越多的新创业。泰国共享办公初创者们在借鉴国外成功经验的同时，也在努力探索新的更加符合泰国特色的新的合作模式。通常模式就是，共享办公空间公司和房屋产权所有人签署一份房屋空间租赁和利润分成合同。

共享空间服务方面，目前通常提供的服务包括，按小时付费，或者按天、月，甚至长达1年的租赁付费可选择。内部提供的共享服务则覆盖了办公室需要的各种协助设备，比如高速网络、打印机、咖啡以及可以举办会议的小型会议室。

就目前参与者分布看，主要以附属在现有的办公大楼内开辟一个适合共享办公空间，面积有大到小不等。当然有财力的初创者也正在尝试更加独立的共享办公空间，比如自建共享办公楼。目前活跃在曼谷共享办公的初创企业有，Glowfish，Draft Board，Meticulous Offices，Cluster Offices，Pencave以及BIGWork。而几乎每一家都有主攻的市场。