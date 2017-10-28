十世皇赐主持先皇荼毗大典收骨灰仪式

泰国中华网日报10月28日报道 十世皇哇栖拉隆功昨天（27日）早上驾临皇家田先皇荼毗大典御火葬台，为先皇收取骨灰及火化遗留物。

昨天早间8时43分，哇栖拉隆功皇上携帕查叻吉迪雅帕皇公主、思蕊梵娜瓦瑞公主驾临御火葬台。诗琳通公主、朱拉蓬公主、乌汶乐公主以及颂莎瓦丽亲王以及乌汶叻公主的两位女儿沛派琳·詹森公主、 诗丽吉·詹森公主等迎接圣驾。

十世皇驾临火葬台后，举行收骨灰仪式。在按照礼制举行完敬香烛、洒圣水、诵经加持等仪式后，先皇骨灰被分别装入6个宝石金椁中。这6个宝石金椁分开供奉，将供奉在节基皇殿的金椁为9边棺椁，这是泰国首次制作九边槨，一共装饰有5368颗钻石。另外，余下金椁中，4个分别由十世皇、诗琳通公主、朱拉蓬公主、乌汶乐公主供奉，余下1个则敬献予九世皇诗丽吉皇后。

骨灰收毕，十世皇赐为诵经加持的9位皇家僧团高僧献袈裟及斋僧。之后，开始整理皇家移灵队伍，返回大皇宫。

此移灵（骨灰）回宫仪式为荼毗大典第4段游行。游行队伍从御火葬台出发，沿着叻丹能内路，进入纳帕兰路，后从威社猜实门进入大皇宫，全程1074米。

进入大皇宫后，火化遗留物请入诗丽叻达纳佛塔暂时供奉；骨灰则请入律实皇殿供奉，並举行敬香烛礼。

按照既定日程，今天下午将在大皇宫举行皇家诵经仪式，并在29日举行荼毗大典最后两段移灵行程。

另外，泰国各府昨天也举行仪式，将模拟火葬台燃尽的香檀木花灰粉将撒入各大河流及海中。

来源：泰国《中华日报》2017年10月28日

1 of 15

↓↓ 相关报道 ↓↓