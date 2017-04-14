巴育总理拟颁“特令”引入哈佛大学等全球名校在EEC开分校

泰国中华日报4月14日报道 巴育总理即将签署并颁发的两项特别命令将为东部经济走廊（EEC）作为泰国经济未来可持续发展提供科研软实力支援。据悉巴育总理希望引入哈佛大学等全球顶尖名校在EEC开设分校。

泰国内阁发言人讪盛说，巴育总理将会在近期签署两项特别命令为全球知名高校在东部经济走廊内开设分校提供政策支援，而这被认为是政府为该区域未来发展注入科研软实力重要支援。

在泰国科研实力国际化程度相对落后的当下，要想在有限的时间内快速将科研成果转化为生产力或产生经济效果，除了直接引进国内急需的特殊人才外，就是吸引知名大学在泰开设分校。如果能够吸引诸如哈佛大学等全球顶尖大学某些学院前来EEC内开设分校，政府将为入驻大学提供全方面的政策支援和便利。

据悉巴育总理即将签署和颁发的两项特别命令将以维安委主任的身份来签署，该特别命令除了不受到泰国现行高校管理条例约束外，还将在其他多个方面享受到政府的特别政策支持。当然前提是入驻的高校必须是全球顶尖知名高校，同时从事的科研项目也需要符合泰国政府之前确定的十大优先发展产业的范围。

泰国内阁发言人讪盛说，EEC作为政府重点发展的项目之一，被给予了厚望，可能成为泰国经济未来可持续发展的能量来源。这两项特别命令分别是，1、在EEC开办学校将不受现行泰国高教委的相关规定和条例的限制。2、为全球知名高校来泰开设分校提供全方面的支持。而这也被认为是政府为东部经济走廊未来发展注入科研软实力的重要支援之一。