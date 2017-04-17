中国游客推动了泰国移动互联网旅游市场快速发展

泰国中华日报4月17日报道 “外国游客赴泰旅游方式正随着移动互联向各行各业的渗透而发生改变，团队游将被自由行逐步取代。”芭提雅蒂芬妮表演秀场助理总经理阿丽莎说，这种情况在中国游客市场中尤为突出。

芭提雅蒂芬妮表演秀场助理总经理阿丽莎、同时也是该秀场创始人的女儿说，外国游客赴泰旅游的方式正在发生巨大改变，而这种改变在移动互联网向各行各业不断渗透的今天表现得越来越快速和难以评估。特别是在中国游客身上这种情况表现的更加明显。

从目前掌握的秀场网上订票数据看，之前通过网上订秀场票的自由行游客比例不到20%，而现在则增至60%。而以往秀场票销售大户的大型旅行社目前代理销售的秀场票占比仅有10%。她说，这些数据说明了一个趋势，就是消费者消费行为方式正向移动互联网转移，只需要一部智能移动设备就能安排好自由行的整个行程，不管是预定酒店、购买门票和车票，还是支付方式都能够用在线方式完美解决。

她说，对于蒂芬妮表演秀场来说，中国游客仍是主要的客源来源，占比70%。他们中通过网上订票的游客比例超过了60%。虽然游客旅游消费行为发生了巨大改变，但对于泰国旅游业者来说，采用网络营销的方式扩展市场仍面临一定的挑战，你无法对未来相当长一段时间的市场变化进行提前预估。而真正能够实现变现的订票客户数据则仅在开场秀的前2-3天。

至于酒店预定方面，她说，今年宋干节期间酒店预订率仅有80%左右，低于往年的100%的水平。这与泰国消费者消费行为改变有关，因为，他们在预定酒店时可能要到最后一秒种才会下预定的订单，而不是提前下单预定。