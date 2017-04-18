国道厅：将投资300亿实现EEC路网互联

泰国中华日报4月18日报道 泰国国道厅官员表示，为实现EEC路网互联将投入至多300亿泰铢的预算，作为支援EEC道路交通基础投资的项目和之一，完成后将实现工业园区、码头和乌塔堡机场的噜噜互联交通网络。

泰国国道厅厅长塔宁指出，该厅正准备启动投资额至多300亿泰铢的道路交通基础投资的项目以支援东部经济走廊EEC未来发展的需要。他说，这将是一个包括13个子项目、全长184公里、总预算213.90亿泰铢的道路投资建设项目。目前正报请中央审计署审核，将预算捆绑到未来3年的年度预算中。

项目具体包括，1、36号公路段一段全长16公里的6车道路面扩宽项目，预算额为15.50亿泰铢。2、344号公路至331号公路段一段全长12公里的6车道路面扩宽项目，总投资额12亿泰铢。3、315号公路段一段4车道的路面扩宽项目，总投资额12.60亿泰铢。

4、36号公路段一段6车道路面扩宽项目，总投资额24亿泰铢。5、304号公路段一段6车道路面扩宽项目，总投资额17亿泰铢。6、349号公路段一段6车道路面扩宽项目，总投资额6.8亿泰铢。7、331号公路段一段8车道路面扩宽项目，总投资额42亿泰铢。8、3126号公路段一段4车道路面扩宽项目，总投资额6.5亿泰铢。9、363号公路段一段4车道路面扩宽项目，总投资额5亿泰铢。

10、304号公路段一段8车道路面扩宽项目，总投资额6亿泰铢。11、344号公路段一段路面修整项目，总投资额14亿泰铢。12、36号公路段一段6车道路面扩宽项目，总投资额5亿泰铢。13、3号公路一段4车道路面扩宽项目，总投资额47.50亿泰铢。

此外，泰国国家乡村道路厅厅长披沙透露称，该厅为支援EEC正推动包括5个子项目、总投资额83.99亿泰铢的投资计划，其中已经有2个项目正在开工建设中。