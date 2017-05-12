料泰今年潜水旅游同比增7-8%，中国客继续领跑

泰国中华日报5月12日报道 泰国潜水旅游热度不减，业者预计今年增幅在7-8%，除了能够满足潜水爱好者的需要外，价格实惠也是一个重要的原因。而客源市场方面，中国客继续领跑。

潜水作为泰国海滨独家旅游产品之一，越来越受到潜水爱好者以外的国际游客的喜爱。业者预计今年该产业增幅将会在去年增5-6%的基础上实现7-8%的增长。泰国潜水旅游越来越受到国际游客青睐，一方面是潜水得天独厚的资源优势，另一方面就是价格相比其他国家更实惠。

泰国潜水产业发展至今已经形成了一个规模接近100亿泰铢的市场，其中50%来自潜水为主题的旅游套餐产品，其次就是潜水设备30%和潜水学习课程培训20%等。泰国已经成为继美国之后最受国际潜水爱好者青睐的潜水目的国。

由于泰国能够满足来自全球不同地区和国家潜水爱好者方方面面的需求，因此每年有至少10万国际潜水爱好者前来泰国学习潜水，其中以中国和印度游客为最多。

而泰国潜水产业经过14年的发展变迁，也已经从90%由外国人投资经营潜水学校和机构的过去变为目前的70%泰国人投资经营，另外30%由外国人投资经营。目前泰国拥有各类潜水学校超过300多间。

另悉，本月11-14日，在诗丽吉国际会展中心正举办2017年TDEX展，展会上将展出潜水有关的产品和课程以及高尔夫设备等。