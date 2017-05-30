泰国计划开征“暴利税” 恐推高新一轮房价上涨

泰国中华日报5月30日报道 据泰国财政部可靠消息来源称，财政部计划通过征收“暴利税”来抑制国内土地价格暴利行为和控制房地产行业的利润。不过从国外经验看，征收暴利税很可能降不了房价和地价，反而会推高他们的进一步增长。

泰国财经办主任吉萨达于近日透露称，为了抑制国内土地价格暴利行为并控制房地产行业的利润，财政部可能决定开征”特别收益税”，即“暴利税”。特别是在政府在全国范围内大兴启动的基建投资建设项目过程中获得特别收益金一方必须向政府上缴规定比例的税金。

目前初步讨论的因政府基建项目而意外获得的特别收益金将按照最低交易金额超过5000万泰铢为基准进行征收，超额利润的征收比例为5%。以一块估价100,000,000泰铢的土地计算，因政府项目意外获利后估值增至150,000,000泰铢，差价部分需要按照5%开征暴利税。

当然，征税的部分只在发生交易和转手的情况才会被要求，如果是自住或是自有土地将不需要繳税。另外财政部还将就捷运和高速公路等基建项目获得的房地产项目开征暴利税，比如BTS和MRT等城市捷运站台方圆3公里内的项目地产项目将可能被要求上缴5%的暴利税。而高速公路项目则在上下入口处方圆3-4公里内的地产项目也将可能成为5%暴利税的征收适用范围。

但从国外经验看，征收暴利税最显著的好处就是政府财政会更殷实，至于抑制房价和地价上涨的效果目前还没有这方面的报道，因为商家往往会把成本转嫁到消费者身上，而不是自己扛着。总之，政府开征土地暴利税既会利己，也会利他。