“小老板”入驻福布斯泰国2017年50大富豪榜

泰国中华日报6月1日报道 福布斯公布的2017年泰国50大富豪榜中出现了新亮点，小老板海苔创始人兼董事长伊提帕·柯彭温奇（Aitthipat Kulapongvanich）以年仅33岁净资产210.4亿泰铢成功打入该榜单。

福布斯于近日公布的2017年泰国50大富豪榜中，今年最亮眼富豪明星不是谢国民家族、苏旭明家族以及尚泰家族等排行榜常客，而是泰国乃至中国新生代创业者的偶像—小老板海苔创始人兼董事长伊提帕·柯彭温奇（Aitthipat Kulapongvanich），他在年仅33岁就以净资产210.4亿泰铢成功打入泰国50大富豪榜，同时也将成为泰国最年轻资产达到百亿的富豪。

小老板海苔成功登入泰国SET证交所并得到投资者的追捧，为其成功迈入泰国百亿富豪行列提供了支援。但要想比肩谢国民家族、苏旭明家族以及尚泰家族等泰国富豪榜前10的常客则仍需努力。

据悉，在泰国经济总体表现一般的情况下，谢国民家族净资产不仅没有缩水反而还出现了增长，以净资产7418亿泰铢成为首富；而苏旭明家族则以5313亿泰铢位居次席，而尚泰家族则以5278亿泰铢位居第3。王权集团威猜以净资产1621亿泰铢位居第5。

而泰国50大富豪的总资产也比去年新增了16%，达到了4.26万亿泰铢。