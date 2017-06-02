泰式美食餐厅推广工作通报：首批10家已选定

泰国中华日报6月2日报道 泰国旅游和体育部长郭甘在通报美食旅游工作进展时透露，各项工作进展顺利。首批选定的10家餐厅充分代表了泰国4大菜系的各自特点，后续再推广300家餐厅。

泰国旅游和体育部长郭甘2日在通报美食旅游工作进展时透露，美食为主题的旅游产品推广活动得到了全国各企业商会的鼎力支持，整体进展顺利。而首批由各地商会送选的10家餐厅则充分代表了泰国4大菜系的各自特点，后期还将新加入300家餐饮店，将地方美食餐厅推介给国内外游客，从而拉动地方餐饮旅游产业发展。

她说，除了加大对地方美食的推广外，还将积极帮助地方菜农和果农牵线搭桥推广地产农特产销售。比如让地方餐饮企业直接从菜农和果农哪里采购原料，支持地方农民生产帮助他们提高收入。

她补充说，提升入境游游客品质并提高他们在泰国旅游期间的人均消费额是过去3年来政府旅游的重要组成部分，实践结果证明获得了不错的成效。入境游人均消费额从2014年的4775铢，提高至了2016年的5264铢，同比增长了10%。而随着政府和企业共同合作进行的美食旅游产品推广活动，相信旅游人均消费支出额将会提升5-10%。

据悉目前入境游游客在购物消费上的支出占到了旅游支出的大部分，而餐饮消费支出占比仍相对比较低，预计在25%左右。