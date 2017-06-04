挽赐总站：打造泰国版的东京地铁站

泰国中华日报6月4日报道 泰国交通部消息称，曼谷大众客运摩奇站2迁回原址的请求获得了批示。挽赐中央交通总站在设计和建设方面除了会照搬东京地铁总站模式外，还将加入当前最新的科技技术元素。

泰国交通部助理部长披奇说，在挽赐中央交通总站工作进展会议上讨论并批准了将曼谷大众客运集团摩奇站2迁回原址的提案申请。目前该站位置正好在挽赐中央交通总站土地建设总规划的C区，按照该地块开发计划安排将由泰国铁路局和民营企业进行PPP商业开发。

他说，曼谷大众客运集团摩奇站旧址就是现在的曼谷大众捷运集团公司BTS的维修中心。按照客运总站搬迁计划将在目前BTS维修车间上方再加建楼层以满足后续客运服务的需要。新客运站候机楼将引入当前最新的科技技术强化效率管理。

挽赐中央交通总站将会参照日本东京地铁交通总站模式进行设计和建设，与此同时，也将会融入当前国际先进成熟的科技技术元素。既能体现该站的现代化水平，还能更好的展现时代感和文化特色。

而现在的摩奇2站土地所有权归属于国家财政局，按照该地块商业开发计划，财政局已经同意与曼谷航站楼公司（Bangkok Terminal (BKT)）和阳关地产公司联合签署PPP合作开发协议。据悉项目建设完成后，客运集团有权在新项目中使用大约在110000平米商业面积。BKT将在这个占地63莱的土地上开发一个占地面积712350平方米的商业综合体，预计项目将于2023年完工并投入商业运营。

据悉，挽赐中央交通总站总体规划方案看，共分为4块，其中A区占地35莱，B区占地78莱，C区占地105莱，D区占地87.5莱。此外，为了加快项目推进速度以及各单位部门协调工作还决定组建挽赐中央交通总站建设工作协调小组帮助和各部门进行工作协调，交通部常务副次长提拉蓬出任该组组长。