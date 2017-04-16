微信支付涵盖泰国各个角落 “不带钱包”成中国游客新标签

人民网曼谷4月15日电 （记者杨讴） “过去来这里消费的中国客人基本上用现金支付，自从开通了微信支付，客流量不仅没减，反而增加了30%，真是没想到。”泰国旅游城市清迈“泰旺洛”餐厅的店主素丽叻兴奋地对本报记者说。

微信支付最新数据显示，中国游客在泰国的交易笔数，与去年同期相比增长6倍。微信支付提供的跨境支付，让中国游客能在境外通过微信用人民币支付，商家收到外币，省去货币兑换、现金找零的麻烦，颇受游客、商家的欢迎。

“无现金体验”深入全境

中国赴泰国旅游人数逐年上升，据泰国旅游局统计，仅2016年上半年赴泰的中国游客就超过470万人次，同比去年增长约20%，为泰国创收2449亿泰铢（约合462亿元人民币），2016年12月到2017年春节期间中国游客赴泰同比增长3倍以上。

随着中国游客的到来，微信支付效果得到了泰国商家认可和主动推广并形成规模效应。目前在泰国，大到首都曼谷的连锁免税店，小到清迈、普吉岛的街边小贩都已大规模支持微信支付。2016年11月，泰国9000多家7—11便利店已全面接入微信支付，让无现金体验深入到泰国全境。

微信支付服务商菠萝PASS的海外支付业务总监耿直认为，即将到来的五一、暑假、十一等假期将是一年真正的高峰，届时微信支付的数据会进一步飙升。

“做中国人的生意，用中国人的方法”

泰国KingPower王权免税店是泰国最大的免税店，拥有曼谷、史万利、芭提雅、普吉4大市区店和5大机场店。其中曼谷市区店最受中国自由行游客欢迎，中国游客占比为80%。王权免税店市场部经理匡伟表示，越来越多中国顾客希望使用微信支付，自从去年接入了微信支付让中国顾客体验与国内一样方便的购物环境后，游客可以不用为换汇、汇率等问题烦恼，让中国顾客享受宾至如归的服务。同时王权免税店还开通了微信公众号、微信连WiFi，为顾客提供便利服务。“泰国很多商家已经意识到，要做中国人的生意，就要用中国人的方法。”

共同参与，构建开放生态圈

微信支付在泰国的发展，也给第三方服务商带来了更大的市场空间。微信支付延续国内的开放策略，只做基础的解决方案，将庞大的服务市场，留给更了解境外市场的第三方合作伙伴。

菠萝PASS原本是专注于海外自由行的专业旅游服务公司，随着微信支付的扬帆出海，充分发挥其在境外的商务和技术积累，做起了支付业务。耿直透露说，其推广微信支付也经历了商户从不理解不接受，到高度认可主动使用的过程。“一旦开始有商户接受微信支付，游客就会问为什么你这里没有，逐渐形成强大的用户倒逼机制，促使商户成规模地接入，”耿直透露，目前菠萝PASS服务的商家中，微信支付月交易额是半年前的3.3倍。此外,还开发了微信小程序，让游客可以随时随地扫码进行信息查询和预订。

微信支付伴随着中国游客的足迹来到泰国的各个角落，为用户提供了真正“不带钱包”的体验。目前，微信支付已登陆12个国家和地区，支持11个币种直接结算。据悉，微信支付跨境业务将以东南亚等周边旅游目的国家为先导，逐步走向全球。