泰国官员提醒商家：抓住中国女性消费者 开发针对性商品

泰国中华日报4月16日报道 泰国商业部报告称，中国女性消费者已经成为泰国高端消费品的主要购买力来源，官员提醒泰国食品和饮品商家继续发力开拓中国消费市场。

泰国商业部对外贸易厅厅长玛丽女士指出，根据商业部驻中国成都促进对外贸代表处发回中国消费市场消费品需求报告指出，中国女性消费者已经成为该国消费品市场购买力的绝对主力军，尤其在高端食品和保健饮品方面的需求增速最明显。

报告指出，中国新生态女性消费者也已成为消费品市场的核心消费群体，他们除了对保健美容食品的需求非常旺盛外，他们还拥有非常高的消费购买力，尤其是对高品质保健食品和饮品的消费需求。

根据中国官方发布的2015年食品和饮品消费数据显示，椰子汁饮品成为了中国饮品消费市场上需求增长最高饮品，增幅高达30%，其次是黄豆或豆浆类饮品增幅为6%，最后是杏仁类饮品增幅为4%。

此外，进口优质高端奶以及酸奶也正在成为中国消费者热衷消费的商品。受欢迎程度远高于原生态奶，而原生态饮品、矿泉水或是豆／谷物类饮品在中国的需求增幅仍非常高。

中国官方发布的数据显示，2016年中国豆类和谷物饮品市场总规模约为1217.20亿人民币，预计到2020年将增至2583亿人民币，增幅年化率在24.2%。其中纯果汁饮品、具有保健功能的饮品以及新鲜饮品将越来越受到消费者的喜爱，特别是拥有强大购买力的广大女性消费者群体。

去年泰国向中国出口的新鲜、冷冻、速冻的水果和干果合计5亿1797万美元，同比新增8.19%。而今年前2个月泰向中国出口新鲜、冷冻、速冻水果合计9508万美元，同比新增58.68%。至于水果饮品出口方面，去年泰向中国出口总值2134万美元，同比新增33.46%，而今年前2个月水果饮品出口累计完成了396万美元，同比新增58.40%。

玛丽建议泰国食品和饮品商家针对中国出口市场开放具有针对性的消费品，特别是具有保健功能的饮品和食品，比如干果或是保健美容功能山竹饮品和龙眼饮品等。