阿披拉迪：推动泰俄商贸合作迈入新时代

泰国中华日报4月16日报道 泰国商业部部长阿披拉迪女士表示，本月21日举行的泰俄商贸合作部长级会谈将就降低贸易壁垒等问题进行实质性谈判推动双边贸易迈入新时代，双方确定在未来5年内将双边贸易总额提高至100亿美元水平。

泰国商业部部长阿披拉迪女士15日表示，即将于本月21日在泰国曼谷举行的泰俄商贸合作部长级会谈上将就降低双边贸易壁垒等问题和俄方代表进行实质性谈判。她说，这是在双方共同确立的到2019年泰俄双边贸易总值将增至100亿美元水平目标而进行的一次实质性行动的重要会议。

她说，这是泰俄双边商贸合作部长级会议所进行的第三次会议。作为此次会议的东道主泰国将就以下重要问题与俄罗斯代表展开深入讨论，内容包括双边银行金融领域的合作和交流，扩大双边在畜牧和渔业产品工厂备注方面的合作，继续扩大双边在更广阔领域方面的深入合作（如，能源、科学、农业、海关以及项目研究等）。

虽然目前泰俄贸易总值仅为例泰国对外贸易伙伴国的第32位，但拥有1.42亿人口总量的俄罗斯将会是泰国未来重要的出口市场。去年双边贸易总值约为23.55亿美元。

据悉，泰输俄主要商品有，汽车及配件、橡胶制品、珠宝及其饰品、水果罐头等。而俄输泰主要产品有，原油、肥料、杀虫剂、钢铁及制品以及煤炭等。