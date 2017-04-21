报告指交通便利度是泰国旅游竞争力的“软肋”

泰国中华日报4月21日报道 世界经济论坛于近日释出的《2017年全球各国旅游竞争力报告》显示，泰国排名上升1档至全球第34位，除了与新加坡第13位和马来西亚地26位等东盟主要竞争国差距没有明显改变外，泰国在路面和水路交通便利度得分方面不仅低于亚太平均水平，还输给了经济才刚刚起步的印尼。

世界经济论坛于近日释出的《2017年全球各国旅游竞争力报告》排名中泰国位置上升1档排在第34位，尽管在东盟国家排名中位居第3位，但与新加坡第13位和马来西亚第26位等东盟主要竞争国相比仍有不小的差距。

报告显示，泰国旅游竞争力的主要指标得分具体如下，旅游商业环境状况4.7分，健康卫生状况4.9，旅游人力资源和劳动力市场状况4.9分，通讯网络覆盖率状况4.8。得分仍比较低的则是安全度状况为4.0。

报告还指出，泰国旅游竞争力整体表现相对于新加坡和马来西亚来说仍还有不小的差距，比如陆路和水路交通便利度方面仅有3.1分，新加坡和马来在该项的得分，分别是6.3分和4.4分。铁路交通便利度方面更是低到了2.5%，全球排名在第74位。此外，泰国在文化旅游资源和商业旅游资源方面的得分也非常低，仅有2.8分而已。

泰国旅游和体育部部长郭甘承认，旅游交通基础设施仍有较大的改善空间。泰国在这方面的得分甚至不及亚洲国家3.5分的平均得分。她说，地面交通便利度改善的确需要花费一些时间，而政府正为此展开努力推出了多项旨在改善泰国旅游可持续发展竞争力的政策和投资项目。

泰国旅游经营者认为，政府在提升泰国旅游可持续发展方面应该有更加清晰的政策和目标，确保地方社区受益于该政策。就目前的趋势看，再过13-18年入境游客人数将超过泰国全国国民的总数。

而旅游经济在整个国民经济系统中周转的次数将达到20次，远远高于其他产业7次的周转次数。可以说，届时旅游经济在国民经济中的贡献和比重将会最大化。总之，必须加快泰国交通基础设施升级步伐，解决旅游竞争力的最大软肋。