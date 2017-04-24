曼谷、中国共享自行车初创企业的海外拓展机会

泰国中华日报4月24日报道 泰国，特别是曼谷市也许能在中国共享单车行业初露泡沫及向海外扩展中寻找发展该国共享单车市场的机会。据悉中国最大的单车共享公司Ofo及主要竞争对手摩拜单车都启动了全球扩展计划。

泰国虽然没有中国城市那样的自行车出行的悠久文化和历史，也很少看到大街上骑自行车上下班的上班族。但并不表示自行车出行在泰国甚至是曼谷这样的全年强日照笼罩的大都市没有哪怕一丝的市场。

近年来，随着城市居民对健康理念的转变以及政府不断鼓励健康节能出行的政策刺激，自行车骑行人群在不断壮大，性别也从男性扩展到女性，年龄层次也覆盖了老中青。与此同时，政府在提倡自行车健康出行的同时，也为安全骑行还在主干道旁边的侧道上增设了自行车专用道。

尽管曼谷市政府在推动该市自行车出行方面做出了不少的努力同时也得到了市民的好评，但在经历了一段时间的蜜月期后也逐步淡出了市民对“共享自行车”的视野。而这是否能成为中国初露行业泡沫的共享自行车初创企业海外扩展的理想选择城市呢，据泰国官方数据称，今年赴泰旅游的中国游客人数将有望突破1000万。

那对于中国共享单车初创企业来说，泰国都有哪些具备入选其海外拓展城市名单的条件呢？也许我们可以从历史文化深度旅游方面找到一些线索。首先，曼谷市的文化历史底蕴，当地旅游业者已经开发出了围绕这座城市几个极具历史文化风情底蕴的自行车骑行的线路，并受到了外国游客的青睐。这些骑行线路主要集中在以唐人街为轴心覆盖考山路和滨河夜市的小曼谷古城区。

其次是骑行人口不断扩大。除了入境游客外，当地人也有自行车出行的需要。尽管曼谷市的大街小巷都布满了摩的，但如果在每天的清晨或是晚霞期间能够有有段骑行体验也许会是不错的享受。曼谷市交通拥堵的状况也会让越来越多的寻求新的出行体验，而自行车骑行除了能够让他们规避堵车的烦恼，还能够进行一次有益健康的锻炼。

最后就是政府政策支持。自行车出行已经成为泰国政府特别是曼谷市重点推广的出行方式，一方面能够减少能源损毁，提升城市的绿色健康景观；另一方面在改善市民健康方面，推崇环比和城市可持续发展方面具有积极的宣传教育意义。

据悉，Ofo今年计划在全球20个目标城市提供共享自行车服务。而摩拜今年的海外扩展目标是覆盖全球200多个城市。对于中国共享自行车初创企业来说，泰国的曼谷、清迈、普吉以及芭提雅等热点旅游城市会是不错的海外拓展城市选择。