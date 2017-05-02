泰国女性消费自由度随收入增长而不断提升

泰国中华日报5月2日报道 机构释出的报告显示，泰国女性拥有越来越高的财务支配权。在过去的10年间收入以每年两位数的比例不断增长，而这也是他们越来越高频率的使用信用卡消费的最新证据。

大华银行（泰国）董事总经理助理提拉瓦说，过去10年（2006年-2016年）泰国女性消费者的收入按照每年10.58%的比例不断增长，而这也为他们更高的消费支出能力提供了支援，他们的需求也随着收入的增长而越来越大。

他说，该行报告指出，当今女性消费者对于时尚、健康、旅游以及户外就餐有着不同的理解和要求。可以说，收入的增长也让他们的需要变得越来越广泛。根据该行去年信用卡持卡人消费数据显示，女性持卡人超过53%的支出通过信用卡完成支付，比男性持卡人高出了21%。

调研报告还发现，泰国女性对于财务自由度的要求基本等同于对职业技能提升以及学历提升的要求。可见他们对于个人财务自由具有越来越高的要求，而不是依赖于另一方。此外，他们认为人生中最重要的事就是照顾好父母。

而这也很好的展现了泰国女性持家顾家的特优品质。虽然随着时代的变迁女性社会地位也在发生改变，除了需要承担家庭杂务和照顾家庭外，还要是一个能够自立的职业女性。

据悉目前泰国劳动力市场上，女性工作者占到了45%，其中高级职务女性占比37%，而经济更发达的新加坡的这一比例仅为30%。