泰婉拒印、马加入棕榈油联盟成员邀请因无共同利益

泰国中华日报5月9日报道 泰国婉拒了来自世界最大棕榈油生产国印尼（第一）和马来（第二）邀请加入其主导的亚洲棕榈油联盟成员资格的提议。商业部官员认为，泰国棕榈油出口主要市场不在欧洲，因此在无共同利益的前提下加入完全没必要。

泰国总理巴育出席4月26-29日在菲律宾马尼拉召开的第30届东盟国家领导人峰会期间婉拒了来自世界最大棕榈油生产国印尼（世界第二大棕榈油生产和出口国）和马来西亚（世界第二大棕榈油生产和出口国）邀请加入其主导的亚洲棕榈油联盟成员资格的提议。而泰国则是世界第三大棕榈油生产和出口国。

目前印尼和马来西亚两国正面临来自欧洲棕榈油联盟减少进口量的挑战。据悉欧盟4月初的一个不具约束力的决议上称，欧盟将于2020年之后将进口可持续环保棕榈油，欧盟确定的新标准致力于防止生产国因生产棕榈油而毁林。欧盟是前两者主要的出口市场，仅次于印度。

巴育总理并未当场向印、马两国领导作出任何承诺，只是表示让商业部详细研究后再做商议。商业部官员认为，加入成员资格提议对泰国棕榈油贸易无任何实质性好处，还可能因此而被牵连，比如出口到欧盟的金枪鱼罐头中就含有棕榈油。更重要的是泰国本身没有毁林种植棕榈的情况，加入就等于承认泰国也有类似的行为，因此不加入实为上策。