巴育治下3年成功吸引1.7万亿投资

泰国中华日报5月9日报道 “巴育政府治下3年期间，泰国成功吸引了1.7万亿泰铢的境外直接投资。”，泰国投资促进委员会（BOI）秘书长希兰雅女士说，而截止今年第1季度实际完成的投资金额已破800亿泰铢。

泰国投资促进委员会BOI秘书长希兰雅女士在作去年和今年第1季度BOI工作终结汇报时说，巴育总理领导下的泰国政府在过去3年内成功吸引了1.7万亿泰铢的境外直接投资。而今年第1季度实际完成的投资金额就已经破800亿泰铢。

她说，如果算上去年实际产生的直接投资额预计总额将达到5700亿泰铢。就目前评估的情况看，未来1-3年内还将产生至少有1万亿泰铢的境外直接投资。

截止今年前3个月BOI受理的促投申请金额共计619.80亿泰铢，涉及项目共有293个。而官方设定的今年引资目标额为6000亿泰铢。资金来源国方面，第一是日本，第二是香港，第三、四分别是新加坡和马来西亚。而刚刚在香港结束的路演收到了非常好的效果，香港投资者投资泰国热情高涨。

她说，就目前统计的情况看，2017财年Q1申请促投项目的资金总额预计为2390亿泰铢。尽管最终获批促投项目资金总额可能无法达到去年Q4的1000亿泰铢的水平，但相信差距不会太大，因为目前已经获批促投项目的资金总额就达到了800亿泰铢。去年申请促投项目的资金总额约为5800亿泰铢，比预期 目标4500亿整整高出了1300亿。

她说，随着原汽车厂商加大对泰国的投资力度，进一步巩固了泰国作为全球各大车商地区制造业基地的地位。可以说泰国已经聚集了全球各大汽车厂商入驻并投资。