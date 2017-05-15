开泰3、4月泰国经济指标显示：民间投资出现萎缩

2017年3月泰国经济持续增长，出口再度成为拉动经济增长的主要动力，旅游业、民间消费和政府投资支出均良好增长，但民间投资出现萎缩。
- 3月泰国出口总值达到 208.88亿美元，为近29个月来首次突破200亿美元，受益于多个有利因素，包括：（1）泰国商品尤其是大宗商品和石油相关产品的出口价格上升；（2）国际市场需求随全球经济复苏而有所回升；（3）全球迈向物联网时代有助于促进泰国电子产品出口持续增长；（4）泰国作为皮卡车和摩托车的生产基地有利于促进泰国汽车对大洋洲和欧盟市场出口持续增长。不过，从今年首三个月泰国出口情况来看，可以发现拉动泰国出口增长的主要动力仍是产品出口价格上升，而出口量上升在拉动泰国出口增长的作用仅刚开始显现。因此今后一段时间仍需继续关注泰国出口走势，如果泰国有潜力商品的出口仍保持持续增长势头，则可推断国际市场对泰国商品需求趋向上升，2017年泰国出口总值同比增幅有望高于2.0%的预测值。
- 入境游客数量再度出现正增长。3月份入境游客数量经季节调整后的月环比折年率在上月出现萎缩后再度恢复正增长，增幅为3.3%，主要源于中国和马来西亚游客数量持续上升。不过，除俄罗斯外的欧洲游客数量有所下降，部分原因是今年复活节落在4月份（去年是在3月份）。泰国旅游与体育部数据显示，宋干节期间（4月11-17日）入境游客数量同比增长10.9%，带来的旅游总收入同比增长16.4%。因此预期宋干节期间来泰外国游客数量增长良好和政府延续对部分国家和地区的游客免收签证费以及下调落地签证费措施至2017年8月底将有助于拉动旅游业在4月份继续增长。
- 消费者购买耐用商品支出仍是拉动民间消费增长的重要动力。3月通货膨胀率即消费物价指数同比增长3.0%，源于购买耐用商品尤其是汽车类商品的支出受益于1月份新款汽车上市而持续上升，同时农民收入有所回升且收入增加人群扩大。
- 民间投资继续萎缩。3月民间投资指数同比萎缩2.2%，源于机械及设备投资和建筑业投资均同比萎缩。不过，商用车销售量增长良好，部分原因是农民收入有所回升，还受益于政府基础设施项目投资支出上升。
- 通货膨胀率有所上升。4月通货膨胀率即消费物价指数同比增长0.38%，源于国内燃油零售价持续攀升，尽管生鲜食品价格下降（因去年同期发生旱灾导致比较基数高）。4月通货膨胀率月环比增长0.16%，源于食品及非酒精饮料价格和国内燃油零售价持续上升。商务部仍维持2017年全年消费物价指数同比增长1.5-2.2%的预测（假设前提是2017年泰国国内生产总值同比增长3.0-4.0%；迪拜原油均价为50-60美元/桶；美元兑泰铢汇率为1美元兑35.5-37.5泰铢）。
- 开泰研究中心预测，2017年第二季度泰国国内生产总值有望同比增长3.1%，与第一季度的预测增幅相近。政府投资支出和出口仍将是拉动经济增长的主要动力，同时获得旅游业逐步复苏所带来的辅助力。不过，仍需关注可能影响民间部门投资决定的动荡国际局势。