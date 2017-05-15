开泰3、4月泰国经济指标显示：民间投资出现萎缩

，主要源于中国和马来西亚游客数量持续上升。不过，除俄罗斯外的欧洲游客数量有所下降，部分原因是今年复活节落在4月份（去年是在3月份）。泰国旅游与体育部数据显示，宋干节期间（4月11-17日）入境游客数量同比增长10.9%，带来的旅游总收入同比增长16.4%。因此预期宋干节期间来泰外国游客数量增长良好和政府延续对部分国家和地区的游客免收签证费以及下调落地签证费措施至2017年8月底将有助于拉动旅游业在4月份继续增长。