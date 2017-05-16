家长在子女教育支出方面从未手软

泰国中华日报5月16日报道 据开泰研究中心于2017年4月17-28日对曼谷和周边地区所有职业和各层收入水平的500名从幼儿园到中学的学生家长在2017年新学期开学的消费行为的问卷调查，调查结果发现，70%大被调查对象认为，泰国经济正处于企稳至回升状态；62%被调查对象则表示不担心2017年新学期开学期间的流动性，其中大部分受访学生家长比往年更加重视子女参加技能培训班（如音乐、体育等）、学校活动以及补习班等。

与往年相比，今年大部分被调查对象尚未减少子女的学业支出费用，因此教育相关产业经营商可以加快进行市场营销活动，以刺激家长的消费支出。80%被调查对象表示子女学业支用预算来自储蓄资金，其次是约46%向亲朋好友借用资金，然后是使用金融机构的服务，如向金融机构贷款、使用现金卡、使用当铺服务和使用信用卡分期付款服务等。

同时，38%的调查对象担心2017年新学期开学期间的流动性，其应对措施主要是减少日常生活费用，寻找额外收入，以及购买廉价的相关学习用品如校服、课文和学习用具等。

由于大部分家长认为，与往年新学期开学期间相比，今年泰国经济情况处于企稳至回升状态，以及子女学业费用是可预计和可提前制定计划的，因此大部分家长不担心2017年新学期开学期间的资金流动性和仍不减少子女的学业费用，且主要使用自己的储蓄资金，反映出了家长已提前对学业费用做好准备。

分析调查对象对每月收入的支出和存款配置后可发现，日常费用占比最大，达每月收入的39%，第二为子女学业费用，占每月收入的18%，第三为偿还债务，占每月收入的9%。由于子女学业费用在上述支出中排列前茅，表明调查对象仍重视子女的学业，并认为子女学业费用是必要费用。

对于学校的挑选，调查对象第一选择学习氛围浓厚与课程密集的学校，第二选择交通方便的学校，第三选择学费和费用不过高的学校，第四选择环境良好的学校，第五选择课外活动丰富多样的学校。

开泰研究中心认为，2017年新学期开学期间，曼谷和周边地区的家长的子女学业费用支出总额约为270亿泰铢，同比增长4%，其中分为学费129亿泰铢，学费附加费（如教育赞助费）45亿泰铢，学校活动费42亿泰铢，其他费用（如校服费、课本费、学习用品费、补习费、技能培训费和其它费用）54亿泰铢，学费和补习费促使今年学业费用总额与去年相比持续增长。

2017年新学期开学之前，学业相关经营商，包括厂商、补习学院和技能培训学院等，仍维持着去年的价格与收费不变，以保持客户基础，和争夺家长在新学期开学之前支付的子女学业费用。