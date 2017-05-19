加快EEC发展建设支援中国政府“带路倡议”

泰国中华日报5月19日报道 泰国政府将全力推动EEC特区综合发展建设，在支援中国政府“一带一路”倡议实现互惠互利的双赢和多赢的同时也希望借此实现其作为与CLMV国家网络互联的枢纽中心。

泰国副总理颂奇本周早些时候在出席由中国银行和泰国投资促进委员会（BOI）联合主办的「泰国跨境贸易和投资合作洽谈会（Thailand Cross Border Trade & Investment Conference）」上给出了上述讲话内容。他说，中国政府提出的“一带一路”倡议不能简单的理解为只是资源贸易合作，或者是单纯的基础设施投资合作。

他说，“带路倡议”很好撮合了沿途各国的投资者，让他们走到了一起，加强了彼此间在跨国贸易和投资方面的深层次合作。而各国国民也将在更大更广阔的贸易投资合作中受益，并助力亚洲各国实现经济的全面发展。而泰国作为东盟经济贸易和物流交通的中心，将充分利用带路倡议契机实现自身发展。

他说，政府已经确定了东部经济走廊（EEC）在国家发展战略中的地位，在推动泰国4.0发展目标实现的同时，努力撮合和CLMV国家联盟（柬埔寨、老挝、缅甸和越南）合作，加深与中国在贸易和投资方面的合作。特别是在数字经济和初创产业发展方面。

此外，政府还向国内中小企业提出了期望，希望他们加快企业升级转型以顺应政府4.0发展需要。主动寻求改变才是解决企业发展的最好出路，否则将难以搭乘4.0发展的快车。

与此同时，颂奇也不忘向中国银行高官提出殷切期望，认为中银在支援泰国4.0发展方面还有潜力可挖，除了带来中国投资者外，还应该利用其全球投资者客户网络推介泰国投资机会。不管是大企业客户，还是中小企业客户，只要能够帮助企业合作对接实现共赢就行。