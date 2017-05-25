颂奇出席「老泰战略合作伙伴论坛」并作重要讲话

泰国中华日报5月25日报道 颂奇出席「老泰战略合作伙伴论坛」做重要讲话并重申泰国立场，愿与老挝在内的CLMV国家一道努力实现区域内经济繁荣发展，共同迈向新的富强。

颂奇副总理率领由经济部长和国内企业家组成的代表团出席了在老挝举办的「2017年老泰战略合作伙伴论坛」，并作了主题为“泰老民营企业合作在促进两国经济社会发展方面所扮演的角色和重要性。”，呼吁各方要敞开胸怀联合才能实现区域经济社会的快速发展。泰国愿意为兄弟邦国提供支援。

他说，巴育总理非常重视和周边国家的合作，特别是老挝在内的CLMV国家在投资、贸易等多方面的合作和交流。东盟必须联合才能发挥出最大的经济和社会辐射效应，实现经济和社会的整体发展。如果继续采取单边主义的发展模式只会消耗东盟作为全球经济增长引擎的整体优势。所以，敞开胸怀互惠互利共同发展合作才能让泰国在内的CLMV国家实现经济社会的快速发展。

老挝政府在发展国家经济过程中很好的吸收了西方国家在文化遗迹传承保护方面的成功经验，老挝国内古遗迹和和生态资源保护非常完整，这将能成为拉动老挝旅游服务行业增长的最宝贵的资源。泰国在旅游资源商业开发方面拥有丰富的经验，两国民间企业在这方面的拥有很广阔的合作空间。他提议两国应该站在共赢互利的基础上联合编织未来10年的合作发展总体规划，内容包括，旅游、文化和基建等投资和贸易合作。

最后，他再次重申，以巴育总理为核心的泰国政府愿与老挝在内的CLMV国家一同进步和发展，实现国家富强的同时让子民享受国富带来的幸福生活。