电影《旁门左道》泰国曼谷开机

派克、泰玺全力打造 雷迪纳倾力协拍 泰国官方鼎力支持

【泰国中华网6月6日报道】由中国北京“派克广告”、“派克文化传媒”及泰国“泰玺投资集团”旗下“欧亚影业”出品，泰国“泰玺投资集团”旗下“泰玺慈善基金会”及“雷迪纳影视制作”协拍的动作喜剧电影《旁门左道》于6月6日在泰国曼谷开机。影片制片组、摄制组、导演组、后期制作团队及全体演职人员悉数抵泰，将在泰国影视制作公司的协助下，在泰国展开约两个月的拍摄工作。

《旁门左道》是一部动作喜剧电影。据片方发布的剧情介绍，该片主要讲述018年国际慈善大会将在泰国举办，主办方将在大会举办期间展出价值连城的中国世界名画《八阵图》。为此，主办方特别聘请了来自上海的著名安保公司AMA负责大会及《八阵图》的安保工作。名画运抵泰国后，全权负责此次安保的程江（音译，下同）以及手下钟凌加强了人手，但还是遭遇到抢夺名画的歹徒。而指挥抢夺《八阵图》的不是别人，正是AMA公司的泰方负责人巴差。打斗中，钟凌负伤，但拿着名画逃走，程江却落入了巴差的手中……

另一边，汽车保养店伙计阿志成天浑浑噩噩，属于混吃等死的废材类型。他除了每天混日子外，还经常开着店里客户寄存保养的车到处炫耀，而且还欠下放高利贷的大笔债务。好在他利用自己的小聪明，每次总能有惊无险地躲开追债的梁坤等人，直到有一天阿志终于被梁坤抓到。不想在回去向老板交差的途中无意中救下了拿着名画逃走，且已经被列为嫌疑犯的钟凌，两人也因此成为警方的嫌疑人。

之后，几拨人在泰国展开了正邪难辨，却也笑料不断的追夺名画之旅……

据悉，随着泰中两国经济、文化交流日趋密切，加上泰国出台非常具有吸引力的优惠政策，近年来泰摄制的中国剧组急剧增加。

据此次协助拍摄的雷迪纳影视制作公司（Retina Film Production）制作人婉尼查女士（WANITCHA）介绍，其公司近年多次协助港台及大陆摄制组来泰拍摄，其中包括邱礼涛执导的香港电影《雏妓》、李璨琛、梁德森等導演的电影《爱·革命》，早年还有陈冠希主要的《狗咬狗》等。

另外，他们还协助多个来泰拍摄综艺节目的团队，至今与他们都保持者良好的互动。她说，电影是文化的桥梁，通过合作拍片，双方能深入了解彼此的文化，工作模式。电影在泰摄制更是泰中两国在电影行业最好的交流方式，这将促进两国文化的交流与发展。

6日当天上午九时，《旁门左道》剧组人员在泰国国会大厦“金色元首厅”举行开机仪式。泰国国会第一副主席阿隆功·蓬拉披阁下率国会相关委员会主席莅临并致欢迎词。他说，《旁门左道》的开机是泰中两国民间文化交流的一件大事，请允许我代表泰国国会预祝电影《旁门左道》拍摄顺利并一炮而红。

北京“派克广告”、“派克文化传媒”总裁及“欧亚影业”董事长王刚先生向阿隆功阁下汇报了电影《旁门左道》的出台背景及拍摄安排等工作，并代表制片、摄制、导演、后期制作及全体演职人员感谢泰国政府、泰国国会以及阿隆功主席。

之后，一行在泰京瑞士大酒店出席《旁门左道》开机新闻发布会。泰国文化部、泰国旅游及体育部、泰国国家旅游局、泰国电影局等政府高官出席了当天的发布会。